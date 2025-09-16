20週年大消息！BIGBANG 3人科切拉重磅回歸
大聲（左起）、GD、太陽將於明年4月登上科切拉音樂節舞台。（翻攝自X）
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國天團BIGBANG明年迎接成團20週年，今（16）在2026年Coachella（科切拉音樂節）公布的卡司中，成員GD、太陽、大聲都將合體參加，被視為「BIGBANG最重要合體」，令粉絲相當驚喜。
「GD」權志龍、太陽、大聲上月就齊聚慶祝出道19週年，3人共進晚餐，掀起粉絲暴動，也有人哀號「沒追到直播，扼腕」，只可惜T.O.P先前就表明未回歸團體，如今明年的科切拉也證實沒有他的身影。
科切拉音樂節近年成為韓團兵家必爭之地，繼ATEEZ、LE SSERAFIM後今年包括BLACKPINK成員LISA、Jennie分別帶來個人舞台，還有首度登上科切拉的男團ENHYPEN，明年輪到BIGBANG登台演出，讓全球VIP（官方粉絲名）超激動，直呼「等超久」！
科切拉音樂節公開2026年表演名單，包括BIGBANG、泰民確定出席。（翻攝自X）
此外，SHINee成員泰民也將以solo之姿於2026年4月11日、18日首次登上科切拉舞台，成為他進軍國際的重要里程碑。
