娛樂 最新消息

金鐘60》大贏家！《星空下的黑潮島嶼》入圍16項 吳念軒爆哭奪戲王門票

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘60入圍名單今（15日）公布，客家電視以《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你劇集獎、導演獎、男主角獎、男配角獎、女配角獎等16項大獎，入圍大贏家。

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇戲王。（客家電視台提供）吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇戲王。（客家電視台提供）

獲提名男主角的吳念軒得知消息後，感性說：「感謝金鐘評審的提名肯定，也謝謝《星空下的黑潮島嶼》團隊以及為這部戲幫忙過的所有人，和喜歡我們戲的人。我哭了好久，覺得大家付出的努力都值得了，最後謝謝星空所有的演員們，你們幫忙我好多，阿貴（角色）因為有你們而完整，愛你們。」

黃河以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇男配角獎。（客家電視台提供）黃河以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇男配角獎。（客家電視台提供）

入圍男配角的黃河說：「感謝金鐘獎評審的肯定，也要謝謝客家電視台，以及《星空下的黑潮島嶼》全體工作人員與演員。感謝在拍攝過程中給予專業協助的客語、日語、小提琴與醫學指導。特別要謝謝羅有德（角色），帶我看見生命的不同樣貌，也提醒自己，在生命裡要選擇善良。希望有更多人能透過《星空下的黑潮島嶼》，一起看見這份真誠的力量。」

劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男配角獎。（客家電視台提供）劉承恩以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集男配角獎。（客家電視台提供）

入圍男配角的劉承恩也表示：「剛下課時打開手機接到好多訊息，來自各方的朋友傳來入圍的消息與祝福，我入圍第60屆金鐘獎了！這幾年從戲曲表演跨界到影視演出，跌跌撞撞的，有許多自我質疑，卻有好多比我自己更看重我自己的朋友給我支持與鼓勵。《星空下的黑潮島嶼》是我第一部擔任重要角色的作品，謝謝客家電視台願意給我機會出演，讓我能被看見，並受到評審的初步肯定，我也會繼續努力。」

睦媄以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇女配角獎。（客家電視台提供）睦媄以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇女配角獎。（客家電視台提供）

曾入圍過新人獎的睦媄，這次憑綠島鄉民的角色入圍女配角，她說：「被告知入圍的當下其實還沒反應過來，反而在擔心銀行叫號會不會過號，忙完才慢慢感覺到心裡暖暖的，很感動。很榮幸自己能成為《星空下的黑潮島嶼》的一份子。謝謝客家電視台，以及全體劇組人員把小月交給我，也特別感謝在綠島的美娟和她的家人，不介意我當時騷擾他們，還把我當成家人一樣。有了他們的幫助讓我更融入角色，最後也要謝謝劇裡的媽媽采儀老師、爸爸順哥，還有老師黃河，以及一直照顧我的公司。」

