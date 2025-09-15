金鐘60》徐灝翔跑龍套30年終於被看見 感恩金鐘評審拋希望繩索

徐灝翔跑龍套30年翻身，憑細膩演技首度入圍金鐘男配角獎。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕出道30年的資深演員徐灝翔憑大愛電視《生日快樂》首度拿到戲份足以報名金鐘的角色，詮釋頭頸癌末期病友，一舉入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。細膩演技觸動人心，他的演員生涯大多以配角、短命角色為主，是名副其實的「臨演專業戶」，這回獲肯定，心情格外激動。

徐灝翔熬了30年終於首度闖進金鐘男配角獎名單。（大愛提供）

徐灝翔感謝大愛電視台給他演出的機會，感謝製作人吳怡然、導演黃克義在拍攝時給予充足的表演空間，更感恩執行導演楊閔牽成，「是妳把我帶進這個劇組，讓我有機會成為這個角色。」他直言，過去20多年影像表演生涯中，外界更多認識的是他作為表演指導、教表演老師的身份，這次終於能以演員之姿在金鐘被看見。

他感性說：「很感謝金鐘的評審們，在我即將放棄的時刻，給了我這條滿是希望光芒的繩索，把我從沮喪的谷底拉出來，謝謝您們給予我身為演員的肯定。」徐灝翔坦言自己真的「好幸運、好幸運」，能參與金鐘60這個盛會，也盼望用更好的作品回饋觀眾。

