被瘋傳于朦朧6人飯局之一 高泰宇2度發文喊告

37歲男星于朦朧日前驚傳墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國男星于朦朧因主演《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》走紅，11日驚傳墜樓身亡享年37歲，大批粉絲心碎，警方初步調查後排除他殺，指案件並無刑事疑點，然而隨著他的死訊傳出，一份生前「6人聚會名單」在網路瘋傳，讓事件急速升級成輿論風暴。

狗仔「江小宴」爆料于朦朧10日晚間與6名好友聚餐，隔日凌晨2點回臥室並將門反鎖，直到清晨6點左右，朋友離開時才驚見他已墜樓身亡，而那場聚會名單被放大檢視，包括導演程青松、製片方勵、編劇極光光與已退圈的男星高泰宇都被點名。

高泰宇在得知于朦朧過世後，隨即在微博發文哀悼。（翻攝自微博）

高泰宇14日上午在微博發文澄清表示：「9月10號當晚，我人在東直門，請勿造謠誹謗，有需要我可以調監控。」並稱絕不容許惡意謠言繼續擴散。

昨晚接近6時，高泰宇2度發文，在聲明中先懇請大眾在此悲痛時刻能尊重逝者、明辨是非，並立即停止傳播、刪除一切不實信息，強調自己已在第一時間委託律師全程處理，並堅決運用法律武器維護權益，同時警告網路空間並非法外之地，對於任何繼續擴散謠言的侵權行為，都將保留追究其法律責任的權利。

此外，高泰宇也發表律師聲明，針對網傳所謂「高泰宇先生曾於某日晚間參與特定聚餐」等內容，經核實與事實嚴重不符，純屬惡意虛構的謠言；律師函已要求相關網路用戶停止侵權行為，並稱將採取法律手段追究相關人員的法律責任。

