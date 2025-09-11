晴時多雲

娛樂 最新消息

Lulu、陳漢典節目停播後閃婚 網喊「這一對搭檔」快跟上

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典搭檔主持《綜藝大熱門》12年，節目在上月播出最後一集後正式停播，沒想到才過不久，兩人立刻在社群宣布閃婚，瞬間震撼全網。而播出5年的《同學來了》上月也繼《綜藝大熱門》宣布劃下句點後驚傳停播，讓不少網友也瘋猜阿Ken、安心亞是否是下一對閃婚情侶。

阿ken、安心亞。（記者王文麟攝）阿ken、安心亞。（記者王文麟攝）

《同學來了》由阿Ken、安心亞和納豆主持，其中阿Ken、安心亞除了默契十足的主持風格外，過去也屢屢傳出緋聞。巧合的是，節目播出5年也在上月驚傳停播。而Lulu、陳漢典「停播後閃婚」的發展，立刻引來大批網友聯想：「是不是下一對要結婚的就是阿Ken和安心亞？」

雖然當事人尚未回應，但網友已腦補後續劇情，笑喊：「綜藝節目根本是戀愛實境秀」、「主持人下戲都要變夫妻？」目前《同學來了》製作單位與主持人尚未針對此事多做說明，但Lulu、陳漢典的婚訊，確實為綜藝圈帶來一股粉紅泡泡。

