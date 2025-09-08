康康自掏腰包飛廈門「合體澎恰恰」 直播幫賣畫還債

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕69歲澎恰恰2020年欠下2.4億元鉅債宣布破產，近年投身中國電商直播圈積極還債，被拍到在養雞場、地瓜園等地方賣力開直播，深夜仍不眠不休推銷雞蛋與地瓜，畫面曝光後引發大批網友心疼與熱議。而今年4月，演藝圈好友「康康」康晉榮也情義相挺，不僅無酬接獲邀約，還自費買機票飛到廈門，與澎恰恰一起直播賣畫。

康康無酬接下澎恰恰直播邀約。（翻攝自抖音）

根據《ETtoday星光雲》報導，今年4月康康接獲澎恰恰的直播邀約，兩人身為好友，康康決定情義相挺，無酬接下邀約，並且自費3萬元機票飛往廈門，甚至特地選在澎恰恰生日當天一同直播並幫他慶生，讓澎恰恰相當感動；康康則表示：「沒事。盡力而為！主要是幫澎哥過生日。」

兩人當天合力直播，共賣出10幅畫，當接獲直播邀約時，康康坦言：「他（澎恰恰）欠那麼多錢，我怎好意思跟他開價碼？」不過儘管康康沒有開口要酬勞，直播後仍然有收到澎恰恰給的紅包，可見兩人兄弟情誼相當深厚。

