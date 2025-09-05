巨石強森狠甩27公斤！專家曝靠「極度自律」飲食訓練

巨石強森日前現身第82屆威尼斯影展。（歐新社）

〔記者胡御柔／台北報導〕好萊塢巨星「巨石強森」（Dwayne Johnson）近日以明顯消瘦的身形亮相，不再是過去那位肌肉爆棚的猛男，而是整整瘦身近27公斤，讓粉絲驚訝不已。對此，健身專家分析，巨石強森的轉變並非依靠藥物，而是源自「極度自律」的飲食與訓練計畫。

根據外媒報導，巨石強森日前現身第82屆威尼斯影展，為新片《粉碎機》（暫譯，The Smashing Machine）宣傳。許多影迷對他不再保持過往的壯碩體態感到震驚，紛紛猜測是否與減重藥物有關。

健身專家指出，強森的轉變更可能來自嚴格的飲食控制與專項訓練。他推測能在短時間內減去近27公斤，必須依靠高度結構化的飲食計畫，以高蛋白、蔬菜及「精準計算份量」的複合碳水為主，確保在製造熱量赤字的同時仍能維持肌肉量。整個過程中，所有食物都得過秤，每一卡路里都必須計算，並完全排除加工食品、零食與速食。

專家認為，這次的減重挑戰需要比以往更高層次的自律。他推測，強森每天可能安排多樣化的訓練：重量訓練以維持肌肉量，同時搭配大量體能課程，包括有氧運動、高強度間歇訓練（HIIT），以及與角色準備相關的格鬥訓練。

