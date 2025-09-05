晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巨石強森狠甩27公斤！專家曝靠「極度自律」飲食訓練

巨石強森日前現身第82屆威尼斯影展。（歐新社）巨石強森日前現身第82屆威尼斯影展。（歐新社）

〔記者胡御柔／台北報導〕好萊塢巨星「巨石強森」（Dwayne Johnson）近日以明顯消瘦的身形亮相，不再是過去那位肌肉爆棚的猛男，而是整整瘦身近27公斤，讓粉絲驚訝不已。對此，健身專家分析，巨石強森的轉變並非依靠藥物，而是源自「極度自律」的飲食與訓練計畫。

根據外媒報導，巨石強森日前現身第82屆威尼斯影展，為新片《粉碎機》（暫譯，The Smashing Machine）宣傳。許多影迷對他不再保持過往的壯碩體態感到震驚，紛紛猜測是否與減重藥物有關。

健身專家指出，強森的轉變更可能來自嚴格的飲食控制與專項訓練。他推測能在短時間內減去近27公斤，必須依靠高度結構化的飲食計畫，以高蛋白、蔬菜及「精準計算份量」的複合碳水為主，確保在製造熱量赤字的同時仍能維持肌肉量。整個過程中，所有食物都得過秤，每一卡路里都必須計算，並完全排除加工食品、零食與速食。

專家認為，這次的減重挑戰需要比以往更高層次的自律。他推測，強森每天可能安排多樣化的訓練：重量訓練以維持肌肉量，同時搭配大量體能課程，包括有氧運動、高強度間歇訓練（HIIT），以及與角色準備相關的格鬥訓練。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中