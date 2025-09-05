晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）「空降男主角」一戰成名！李彩玟《暴君的廚師》4集奪大勢

李彩玟因演出《暴君的廚師》可說是一戰成名。（Netflix提供、翻攝自tvN IG）李彩玟因演出《暴君的廚師》可說是一戰成名。（Netflix提供、翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／專題報導〕24歲韓國新生代男星李彩玟以韓劇《暴君的廚師》一舉成為熱門男星，部分粉絲稱他是「空降主角」的爆紅演員，事實上，他自2021年出道以來，不斷刷存在感，被韓媒封為「未來潛力股」，能奪下熱門韓劇男主角絕非偶然；以下整理他幾部重要成名作，可見他一步步累積實力，抓緊機會發光發熱。

1. 韓劇《High Class》（2021年）/ 角色：隨行祕書安勝祖

魅力值：★★☆

李彩玟於tvN韓劇《High Class》以「安勝祖」一角首度登場，雖然戲份並不多，不過出道初期因身高近190公分，高顏值廣獲關注，另有粉絲封他是「小宋江」，都有男神風範，同樣有著寬肩、壯碩身材。

2. 韓劇《由零開始愛上你》（2022年）/ 角色：羽球新秀李志浩

魅力值：★★★

在《由零開始愛上你》中，李彩玟的演出稱不上重要角色，不過飾演一名羽毛球新秀，在小螢幕上讓人留下清新的印象；接著在《還魂：光與影》短暫客串「釀酒人」，展現強烈存在感，逐漸讓觀眾見到這位新面孔。

李彩玟演出《浪漫速成班》李善才一角打開知名度。（翻攝自tvN IG）李彩玟演出《浪漫速成班》李善才一角打開知名度。（翻攝自tvN IG）

3. 韓劇《浪漫速成班》（2023年）/ 角色：模範生李善才

魅力值：★★★★

李彩玟戲中扮演「南海伊」的守護天使，是粉絲心中的「寶藏男孩」，當時還是金秀賢同門的他，演藝之路備受看好；李彩玟在戲中溫柔體貼，又是高材生，成為一名有臉蛋、有頭腦的好學生。

劇集結束後，觀眾對李彩玟的演出反應熱烈，認為「善才的遭遇雖然令人著急，卻非常真實」；特別的是，戲外他提到自己曾在校模擬考中全科拿到第一等級，親身經歷讓演出更具代入感，引發觀眾共鳴。

《浪漫速成班》於前年播出時，話題正夯，當時社群就傳出李彩玟演出「情感線細膩」、「有著初戀般的臉龐」等好評，成為青春劇觀眾眼中值得信賴的新秀演員。

李彩玟在《名校的階梯》飾演神秘轉學生。（翻攝自tvN IG）李彩玟在《名校的階梯》飾演神秘轉學生。（翻攝自tvN IG）

4. 韓劇《名校的階梯》（2024年）/ 角色：名校轉學生姜嘏

魅力值：★★★☆

出道第三年，李彩玟迎來Netflix首部主演作品，他在這部以階級衝突為核心的校園劇中，飾演神秘轉學生姜嘏，展現明朗與冷冽並存的雙面魅力，觀眾評價「笑容背後隱藏的致命吸引力」，藉著Netflix全球放送力道，拓展海外粉絲群。

李彩玟在《暴君的廚師》喜怒無常，讓觀眾產生共鳴。（Netflix提供）李彩玟在《暴君的廚師》喜怒無常，讓觀眾產生共鳴。（Netflix提供）

5. 韓劇《暴君的廚師》（2025年）/ 角色：暴君李獻

魅力值：★★★★★

經過4年準備，李彩玟在《暴君的廚師》開拍前沒多久，突然接到男主角演出邀請，原來是當時的男主角《魷魚遊戲2》朴成焄去年底因誤傳AV版《魷魚遊戲》封面惹議，慘遭換角，於是改由李彩玟接到演出邀約，最後順利演出。

李彩玟飾演暴君李獻迎來事業轉捩點，他的臨危授命，成為韓媒口中「神來之筆的選角」，比起原先的朴成焄，李彩玟和潤娥的互動更是充滿火花，讓觀眾反應熱烈，表示「無法想像由原本的主角演出會變怎樣」、「李彩玟來詮釋特別有說服力」、「作為一名浪漫喜劇裡年下男主角果然很合適」。

李彩玟接下《暴君的廚師》人氣一飛沖天。（Netflix提供）李彩玟接下《暴君的廚師》人氣一飛沖天。（Netflix提供）

《暴君的廚師》開播才兩週，在韓網TV-OTT綜合電視劇話題性調查中連續奪冠，李彩玟躋身演員話題性榜單上，無論電視螢幕還是網路，演技與角色都受到高度關注。

此外，除了演戲，李彩玟從2022到2024年間擔任1年7個月的KBS2《Music Bank》主持人，為自己增添親民形象，即使偶爾因為緊張失誤，他也冷靜面對，逐步適應，獲粉絲大讚是「可愛又貼心的MC」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中