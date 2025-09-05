（專題）「空降男主角」一戰成名！李彩玟《暴君的廚師》4集奪大勢

李彩玟因演出《暴君的廚師》可說是一戰成名。（Netflix提供、翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／專題報導〕24歲韓國新生代男星李彩玟以韓劇《暴君的廚師》一舉成為熱門男星，部分粉絲稱他是「空降主角」的爆紅演員，事實上，他自2021年出道以來，不斷刷存在感，被韓媒封為「未來潛力股」，能奪下熱門韓劇男主角絕非偶然；以下整理他幾部重要成名作，可見他一步步累積實力，抓緊機會發光發熱。

1. 韓劇《High Class》（2021年）/ 角色：隨行祕書安勝祖

魅力值：★★☆

李彩玟於tvN韓劇《High Class》以「安勝祖」一角首度登場，雖然戲份並不多，不過出道初期因身高近190公分，高顏值廣獲關注，另有粉絲封他是「小宋江」，都有男神風範，同樣有著寬肩、壯碩身材。

2. 韓劇《由零開始愛上你》（2022年）/ 角色：羽球新秀李志浩

魅力值：★★★

在《由零開始愛上你》中，李彩玟的演出稱不上重要角色，不過飾演一名羽毛球新秀，在小螢幕上讓人留下清新的印象；接著在《還魂：光與影》短暫客串「釀酒人」，展現強烈存在感，逐漸讓觀眾見到這位新面孔。

李彩玟演出《浪漫速成班》李善才一角打開知名度。（翻攝自tvN IG）

3. 韓劇《浪漫速成班》（2023年）/ 角色：模範生李善才

魅力值：★★★★

李彩玟戲中扮演「南海伊」的守護天使，是粉絲心中的「寶藏男孩」，當時還是金秀賢同門的他，演藝之路備受看好；李彩玟在戲中溫柔體貼，又是高材生，成為一名有臉蛋、有頭腦的好學生。

劇集結束後，觀眾對李彩玟的演出反應熱烈，認為「善才的遭遇雖然令人著急，卻非常真實」；特別的是，戲外他提到自己曾在校模擬考中全科拿到第一等級，親身經歷讓演出更具代入感，引發觀眾共鳴。

《浪漫速成班》於前年播出時，話題正夯，當時社群就傳出李彩玟演出「情感線細膩」、「有著初戀般的臉龐」等好評，成為青春劇觀眾眼中值得信賴的新秀演員。

李彩玟在《名校的階梯》飾演神秘轉學生。（翻攝自tvN IG）

4. 韓劇《名校的階梯》（2024年）/ 角色：名校轉學生姜嘏

魅力值：★★★☆

出道第三年，李彩玟迎來Netflix首部主演作品，他在這部以階級衝突為核心的校園劇中，飾演神秘轉學生姜嘏，展現明朗與冷冽並存的雙面魅力，觀眾評價「笑容背後隱藏的致命吸引力」，藉著Netflix全球放送力道，拓展海外粉絲群。

李彩玟在《暴君的廚師》喜怒無常，讓觀眾產生共鳴。（Netflix提供）

5. 韓劇《暴君的廚師》（2025年）/ 角色：暴君李獻

魅力值：★★★★★

經過4年準備，李彩玟在《暴君的廚師》開拍前沒多久，突然接到男主角演出邀請，原來是當時的男主角《魷魚遊戲2》朴成焄去年底因誤傳AV版《魷魚遊戲》封面惹議，慘遭換角，於是改由李彩玟接到演出邀約，最後順利演出。

李彩玟飾演暴君李獻迎來事業轉捩點，他的臨危授命，成為韓媒口中「神來之筆的選角」，比起原先的朴成焄，李彩玟和潤娥的互動更是充滿火花，讓觀眾反應熱烈，表示「無法想像由原本的主角演出會變怎樣」、「李彩玟來詮釋特別有說服力」、「作為一名浪漫喜劇裡年下男主角果然很合適」。

李彩玟接下《暴君的廚師》人氣一飛沖天。（Netflix提供）

《暴君的廚師》開播才兩週，在韓網TV-OTT綜合電視劇話題性調查中連續奪冠，李彩玟躋身演員話題性榜單上，無論電視螢幕還是網路，演技與角色都受到高度關注。

此外，除了演戲，李彩玟從2022到2024年間擔任1年7個月的KBS2《Music Bank》主持人，為自己增添親民形象，即使偶爾因為緊張失誤，他也冷靜面對，逐步適應，獲粉絲大讚是「可愛又貼心的MC」。

