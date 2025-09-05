才宣布結婚！風田日本錄影「餐廳脫光」趕泡湯 畫面全被拍

風田在餐廳包廂仍把握時間泡湯。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕風田、朵拉和阿喜錄製TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時，本週探訪日本九州最夯溫泉童話小鎮─「湯布院」、到別府體驗頂樓才有的「啤酒花園」，以及此行重頭戲，參與修繕由布市的四季庵合掌屋。

置身度假天堂，朵拉與阿喜興奮地頻頻高聲讚嘆，不出意外，朵拉在美景催化下，一杯黃湯下肚又召喚出酒後人格「喝多拉」，而風田行前撂話要泡湯48小時，用餐時間也不放過，在餐廳包廂穿著內褲就泡起湯。

風田先前承諾組團遊日本，此回終於成行，他先帶2位同伴逛湯布院花卉村，置身彷彿歐洲童話小鎮的街廓中，朵拉和阿喜像小女孩般尖叫連連，見著各類呆萌逗趣的貓頭鷹，一時興起倆倆對望，學著貓頭鷹單眼歪頭模樣。

此外，在五彩繽紛的店面，她倆把玩製作精美的玩偶、配飾，險些拿出信用卡就要刷。風田在哈利波特矮房相中兒童T恤，朵拉虧他又還沒小孩，他笑開懷直說：「先買、先買啦！」眼見3位主持人逐漸不受控，製作人只好通融，喊話：「好啦！讓你們放風20分鐘！」讓3人抓緊時間血拚。

3人此趟到四季庵傳統合掌屋旅館，參與一生難得的體驗，和當地工匠一起修葺茅草屋頂。百年旅館中留存不少仍在使用的骨董，朵拉坐上超復古按摩椅，被「老派手法」搔到癢處，忍不住放聲大笑。隔天一早，3人在老師傅的帶領下，爬高進行修復合掌屋屋頂，3人逐步插茅、修剪、整平復原茅草屋頂，風田頗有慧根，很快掌握訣竅，老師傅評論起成果，風田連忙翻譯，臭屁師傅誇他手藝好。

風田（中）掌廚鐵板燒，朵拉（左）和阿喜讚不絕口。（TVBS提供）

行程來到最後，眾人到日式老店吃釜飯懷石料理，風田一見包廂內有溫泉，顧不得其他工作人員，二話不說就脫起衣服，朵拉狐疑問他有帶換洗內褲？他大笑回：「沒關係啦！」穿著內褲盥洗完就跳下湯池，滿足他想泡遍湯布院的願望。

