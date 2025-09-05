晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才宣布結婚！風田日本錄影「餐廳脫光」趕泡湯 畫面全被拍

風田在餐廳包廂仍把握時間泡湯。（TVBS提供）風田在餐廳包廂仍把握時間泡湯。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕風田、朵拉和阿喜錄製TVBS節目《食尚玩家》熱血48小時，本週探訪日本九州最夯溫泉童話小鎮─「湯布院」、到別府體驗頂樓才有的「啤酒花園」，以及此行重頭戲，參與修繕由布市的四季庵合掌屋。

置身度假天堂，朵拉與阿喜興奮地頻頻高聲讚嘆，不出意外，朵拉在美景催化下，一杯黃湯下肚又召喚出酒後人格「喝多拉」，而風田行前撂話要泡湯48小時，用餐時間也不放過，在餐廳包廂穿著內褲就泡起湯。

風田先前承諾組團遊日本，此回終於成行，他先帶2位同伴逛湯布院花卉村，置身彷彿歐洲童話小鎮的街廓中，朵拉和阿喜像小女孩般尖叫連連，見著各類呆萌逗趣的貓頭鷹，一時興起倆倆對望，學著貓頭鷹單眼歪頭模樣。

此外，在五彩繽紛的店面，她倆把玩製作精美的玩偶、配飾，險些拿出信用卡就要刷。風田在哈利波特矮房相中兒童T恤，朵拉虧他又還沒小孩，他笑開懷直說：「先買、先買啦！」眼見3位主持人逐漸不受控，製作人只好通融，喊話：「好啦！讓你們放風20分鐘！」讓3人抓緊時間血拚。

3人此趟到四季庵傳統合掌屋旅館，參與一生難得的體驗，和當地工匠一起修葺茅草屋頂。百年旅館中留存不少仍在使用的骨董，朵拉坐上超復古按摩椅，被「老派手法」搔到癢處，忍不住放聲大笑。隔天一早，3人在老師傅的帶領下，爬高進行修復合掌屋屋頂，3人逐步插茅、修剪、整平復原茅草屋頂，風田頗有慧根，很快掌握訣竅，老師傅評論起成果，風田連忙翻譯，臭屁師傅誇他手藝好。

風田（中）掌廚鐵板燒，朵拉（左）和阿喜讚不絕口。（TVBS提供）風田（中）掌廚鐵板燒，朵拉（左）和阿喜讚不絕口。（TVBS提供）

行程來到最後，眾人到日式老店吃釜飯懷石料理，風田一見包廂內有溫泉，顧不得其他工作人員，二話不說就脫起衣服，朵拉狐疑問他有帶換洗內褲？他大笑回：「沒關係啦！」穿著內褲盥洗完就跳下湯池，滿足他想泡遍湯布院的願望。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中