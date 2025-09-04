江祖平問三立高層兒「真清白」？ 惡狼回答竟毫無愧意

女星江祖平痛揭電視台內高層之子對女明星、工作人員伸狼爪。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平看不過去電視台內有女星及女性員工受到電視台男性工作同仁性侵，多日喊話要對方出面道歉，怎奈多日來無人承認，氣得江祖平今（4）日乾脆直接公布對方長相及姓名，外界更發現江祖平指控的正是三立資深副總龔美富兒子。今日稍早龔美富表示信任兒子，且兒子已成年，如果有做錯事應面對並負責，更相信司法會還兒子清白。江祖平再問「您確定『他』是清白的？」並告知手上還有很多證據，更曝光其實幾天前已要求惡狼向受害者道歉，得到的答案竟是：x，她沒有爽到嗎？

該男子即為江祖平口中的噁男，據了解他是三立資深執行副總之子。（翻攝自臉書）

江祖平表示自己手上還有很多證據，包括被害女性的影片、照片、對話紀錄，江祖平更無奈說：拜託！繼續說「司法會還他清白吧」！你們父子做過的事情……還要繼續說謊嗎？江祖平更透露，前幾天曾發送訊息、用電話希望那位「清白的兒子」向受害者道歉，沒想到只得到：她沒有爽到嗎？讓人覺得無可救藥。

江祖平更進一步強調，機會，已經給過了，目前狼男全面封鎖她，還用「sorry囉」輕蔑口氣草草了事，這才讓江祖平氣不過，決心為受害者討回公道。

三立資深副總經理龔美富。（本報資料照，記者潘少棠攝）

三立則表示事件仍在調查階段，並盡快展開補救措施，向同仁發送公司信，廣發禁止工作場所性騷擾聲明書，提供員工若遭遇性騷及職場歧視的申訴專線，科普相關法律，也說明公司處理流程，希望能夠保護同仁。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

