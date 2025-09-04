不只周杰倫不理央視 「超大咖女星」也從不表態只靠實力說話

不只周杰倫卻從不表態，這「1女星」也從轉發過央視貼文。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共昨（3日）舉行「九三閱兵」典禮，央視新聞更在微博發文紀念抗戰勝利80週年，短時間內吸引多名主攻中國市場的台灣藝人轉發表態，包含侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、朱孝天、吳慷仁、吳奇隆、伊能靜、舒淇及歐陽娜娜等人。未料，常在中國舉辦演唱會的周杰倫被抓包從未表態過，惹怒不少小粉紅，不過不只他，其實連「這1女星」也從未理會過央視強硬要求轉發的行為，讓台灣網友大讚。

蔡依林沒轉發央視貼文引發中國網友不滿。（翻攝自IG）

央視貼文發出不久，中網特地製作一份表格，上面清晰列出75名台灣藝人的轉發名單，並以顏色區分。不少人點名周杰倫，指控他賺飽了人民幣卻從不表態。不過其實沒轉發的台灣藝人不只周杰倫，同樣占據亞州流行樂壇頂峰的女星蔡依林也從不理會央視的轉發要求。

蔡依林從不表態一事，馬上掀起兩岸網友的熱議，小粉紅鬧脾氣說道，「蔡依林一次都沒發過，別人都發了多少次了」、「來中國賺錢卻連一條微博轉發都不願意，令人失望」；台灣網友則認為「蔡依林不需要轉發也有錢賺」、「人家靠實力說話啊」。

