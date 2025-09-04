長相被嫌出道受阻 黃奕愛女：妳能當藝人，為何我不行？

黃奕因主演《還珠格格》一度被視為「趙薇接班人」。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕因演出《還珠格格3》小燕子一角打開知名度的45歲中國女星黃奕，與前夫黃毅清育有12歲女兒多多，女兒曾表示想到南韓當練習生，但因爸爸黃毅清販毒淪為階下囚，多多被貼「毒二代」標籤遭炮轟，網友揚言抵制她出道，讓黃奕不忍出聲護女。

黃奕女兒多多曾表示自己不愛讀書，仍想到韓國當練習生，但網友卻指多多是「毒二代」揚言抵制出道，並嘲笑多多沒有遺傳到媽媽黃奕的美貌，甚至毒舌指出多多長相與黃毅清相似，「即使去了南韓，恐怕也難通過韓國嚴苛的顏值篩選。」

請繼續往下閱讀...

黃奕得知愛女遭抵制後發聲力挺：「對一個12歲的小孩沒必要話說得那麼難聽。」指女兒和前夫已沒關係，希望大家停止攻擊。

而年僅12歲多多還被黃奕提醒：「SM公司200萬人搶75個名額。」想藉此勸退多多，竟被女兒靈魂反問：「妳能當藝人，為什麼我不行？」一句話堵住黃奕勸退之路。







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法