范冰冰再度「被消失」 無緣金像獎章子怡被指受惠

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港電影金像獎已展開首輪投票，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、《今天應該很高興》、游學修主演的《送院途中》及范冰冰主演的《地母》昨傳出被「取消資格」，引起爭議！她去年憑《地母》奪得金馬獎影后，如今無緣再角逐，讓本身同為影后大熱的章子怡更添勝算。

根據港媒報導，去年10月香港電影金像獎內部會議中，傳閱的上映電影參考名單，仍有《不赦之罪》及《送院途中》，但最近卻被爆不符合資格，有報導指出，連內部會議都沒提及過會刪掉相關影片，也有網民猜測跟政治立場有關。

有業內人士指出，金像獎頒獎典禮主要依靠政府資金運作，近年面對不少壓力。至於影帝黃秋生對於主演的兩部電影「被消失」則表示：「不關我的事啦！喜歡怎麼樣就怎麼樣啦！我現在是藝術家，不是藝人。或者以後想看我的戲，要去外國看。」

至於近年仍遭中國影壇封殺的范冰冰，去年憑大馬導演張吉安執導電影《地母》獲金馬影后肯定。為符合報名資格，該片去年特別在香港推出超過5場優先場，沒想到如今仍落空，而根據港媒報導，明眼人看此事最大獲益者，應該是一樣被視為影后大熱、主演《醬園弄．懸案》的章子怡。

此外，電影《風林火山》也將金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂4位主角報名爭影帝，其中金城武被看好從中突圍，而梁家輝則憑《捕風追影》獲得關注，連同《金童》張繼聰、《尋秦記》林峯及《贖夢》張家輝，被視為入圍金像獎影帝之選。

