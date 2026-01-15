自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

被罵「最狂黑湯匙」！《黑白大廚2》料理怪物道歉藏洋蔥

「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）拿下《黑白大廚2》亞軍。（翻攝自X）「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）拿下《黑白大廚2》亞軍。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》週二完結後，討論持續延燒，其中「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）近日親自出面，為節目引發爭議的言行正式道歉，並罕見吐露參賽當下心境：「那時候，真的非常迫切，幾乎快要走投無路。」

爭議源自節目中的一對一黑白對決。當時李河成點名宋勳為對手，並脫口而出「聽說我比他厲害，想確認是不是事實」，被不少觀眾解讀為過於張狂、不夠尊重前輩。

對此，李河成透過Netflix Korea官方YouTube訪談影片坦言，那句話並非本意：「因為比賽規則必須讓對方選中我，我才刻意把話說得強勢一點。其實講完我就立刻道歉了。」所幸宋勳也很大方，笑說『那就有趣的比一場吧』。」

比起解釋誤會，更引發共鳴的是他接下來的告白。李河成直言，參加《黑白大廚2》時，自己正處在人生與事業的關鍵轉折點。他透露，目前人在紐約準備開設餐廳，工程進入最後階段，那段時間壓力極大：「以前在不錯的餐廳工作，總覺得只要努力，開餐廳應該不會太難。但真正開始才發現，現實完全不是那樣。」

「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）在《黑白大廚2》言行猖狂，引來部分觀眾反感。（翻攝自Netflix）「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）在《黑白大廚2》言行猖狂，引來部分觀眾反感。（翻攝自Netflix）

「那時我真的很害怕，如果在節目裡表現不好，之前累積的一切可能瞬間歸零。」也因此，李河成承認自己在鏡頭前顯得急切、鋒芒過盛，「結果讓觀眾感到不舒服，也給製作團隊添麻煩，這一點我真的很抱歉。」

李河成坦言，並不認為拿下亞軍是實力的證明：「厲害的主廚真的太多了，我很多都比不上，只是運氣比較好。」他特別點名敬佩的對手，包括「釀酒的尹酒母」與林盛根主廚，對他們在黑白聯合戰中，用看似家常卻極度考驗功力的料理拿下第一名，感到由衷佩服。

最終他向觀眾發出邀請，表示未來若有機會到紐約，歡迎到他的餐廳坐坐，「那會是我最感謝大家的方式。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中