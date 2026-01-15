被罵「最狂黑湯匙」！《黑白大廚2》料理怪物道歉藏洋蔥

「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）拿下《黑白大廚2》亞軍。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》週二完結後，討論持續延燒，其中「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）近日親自出面，為節目引發爭議的言行正式道歉，並罕見吐露參賽當下心境：「那時候，真的非常迫切，幾乎快要走投無路。」

爭議源自節目中的一對一黑白對決。當時李河成點名宋勳為對手，並脫口而出「聽說我比他厲害，想確認是不是事實」，被不少觀眾解讀為過於張狂、不夠尊重前輩。

對此，李河成透過Netflix Korea官方YouTube訪談影片坦言，那句話並非本意：「因為比賽規則必須讓對方選中我，我才刻意把話說得強勢一點。其實講完我就立刻道歉了。」所幸宋勳也很大方，笑說『那就有趣的比一場吧』。」

比起解釋誤會，更引發共鳴的是他接下來的告白。李河成直言，參加《黑白大廚2》時，自己正處在人生與事業的關鍵轉折點。他透露，目前人在紐約準備開設餐廳，工程進入最後階段，那段時間壓力極大：「以前在不錯的餐廳工作，總覺得只要努力，開餐廳應該不會太難。但真正開始才發現，現實完全不是那樣。」

「黑湯匙」主廚李河成（綽號：料理怪物）在《黑白大廚2》言行猖狂，引來部分觀眾反感。（翻攝自Netflix）

「那時我真的很害怕，如果在節目裡表現不好，之前累積的一切可能瞬間歸零。」也因此，李河成承認自己在鏡頭前顯得急切、鋒芒過盛，「結果讓觀眾感到不舒服，也給製作團隊添麻煩，這一點我真的很抱歉。」

李河成坦言，並不認為拿下亞軍是實力的證明：「厲害的主廚真的太多了，我很多都比不上，只是運氣比較好。」他特別點名敬佩的對手，包括「釀酒的尹酒母」與林盛根主廚，對他們在黑白聯合戰中，用看似家常卻極度考驗功力的料理拿下第一名，感到由衷佩服。

最終他向觀眾發出邀請，表示未來若有機會到紐約，歡迎到他的餐廳坐坐，「那會是我最感謝大家的方式。」

