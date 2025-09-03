晴時多雲

娛樂 最新消息

蕭敬騰岳父突送ICU 修杰楷曝Summer最新回應

修杰楷今出席法國廚電品牌代言活動。（記者潘少棠攝）修杰楷今出席法國廚電品牌代言活動。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧，昨驚傳因身體不適緊急送醫，夫妻焦急守候在病房外。修杰楷的3個女兒都是老蕭的乾女兒，他今（3日）出席法國廚電品牌代言活動時透露，事後有傳訊息關心，Summer也回覆：「okok沒事。」

修杰楷有傳訊息關心蕭敬騰與Summer。（記者潘少棠攝）修杰楷有傳訊息關心蕭敬騰與Summer。（記者潘少棠攝）

修杰楷表示，昨天透過新聞得知蕭敬騰岳父送進加護病房，隨即傳訊息慰問，今天早上也看到Summer在限時動態更新：「爸爸目前在加護病房治療中，具體原因仍在觀察，謝謝醫療團隊的努力，我們會繼續加油！」他也希望一切平安。

蕭敬騰（右）、Summer（左）與修杰楷交情要好。（記者王文麟攝）蕭敬騰（右）、Summer（左）與修杰楷交情要好。（記者王文麟攝）

談到和蕭敬騰、Summer的交情，修杰楷笑說3個女兒都是他們的乾女兒：「他們一直很照顧，不管逢年過節都很照顧。」他更爆料梧桐妹、咘咘、波妞的乾媽名單超豪華，甚至高圓圓也在其中，讓他打趣說：「我也很想要有乾媽！」至於女兒們的紅包想必也很可觀？修杰楷笑稱：「好像滿多的，比我小時候多，但我們都幫她們收起來、存起來，沒有真的讓她們使用。」

