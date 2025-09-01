胡瓜南下「吃爆台南」 《下面一位》粉絲停車只為合照

胡瓜沉浸在台南美食世界。（下面一位提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集來到台南，美食召集令一出，立刻吸引大批「面粉」（粉絲暱稱）響應帶路。胡瓜在街頭被粉絲認出，甚至有民眾特地停車只為合照，他都親切來者不拒，邊聊天邊互動，親民指數爆表。

節目中，胡瓜完全沉浸在台南美食世界，一邊大口吃小吃，一邊驚呼「台南是不是超愛辣椒醬？」因為每家店必備調味，讓他頻頻加料吃到停不下來。第一站小吃更勾起他四十年前到台南表演後必訪夜市的回憶，現場還提到好友鄭進一的愛店，胡瓜立刻「戲癮上身」模仿好友語調，讓全場笑翻。

胡瓜南下「吃爆台南」。（下面一位提供）

這回還有粉絲等了胡瓜八年，因當年錄《綜藝大集合》錯過上場機會，如今終於圓夢與胡瓜互動。還有百萬訂閱YouTuber粉絲現身，胡瓜聽了自嘲「我還差得遠啊」，甚至搞笑綜藝摔，展現招牌綜藝魂。最動人的是，一位孝順粉絲替長年不便出門的阿嬤報名，只希望胡瓜能錄一段影音問候，胡瓜立刻答應，並祝福阿嬤健康，暖心舉動讓網友大讚：「這才是真正的國民主持人！」

