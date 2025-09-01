晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜南下「吃爆台南」 《下面一位》粉絲停車只為合照

胡瓜沉浸在台南美食世界。（下面一位提供）胡瓜沉浸在台南美食世界。（下面一位提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集來到台南，美食召集令一出，立刻吸引大批「面粉」（粉絲暱稱）響應帶路。胡瓜在街頭被粉絲認出，甚至有民眾特地停車只為合照，他都親切來者不拒，邊聊天邊互動，親民指數爆表。

節目中，胡瓜完全沉浸在台南美食世界，一邊大口吃小吃，一邊驚呼「台南是不是超愛辣椒醬？」因為每家店必備調味，讓他頻頻加料吃到停不下來。第一站小吃更勾起他四十年前到台南表演後必訪夜市的回憶，現場還提到好友鄭進一的愛店，胡瓜立刻「戲癮上身」模仿好友語調，讓全場笑翻。

胡瓜南下「吃爆台南」。（下面一位提供）胡瓜南下「吃爆台南」。（下面一位提供）

這回還有粉絲等了胡瓜八年，因當年錄《綜藝大集合》錯過上場機會，如今終於圓夢與胡瓜互動。還有百萬訂閱YouTuber粉絲現身，胡瓜聽了自嘲「我還差得遠啊」，甚至搞笑綜藝摔，展現招牌綜藝魂。最動人的是，一位孝順粉絲替長年不便出門的阿嬤報名，只希望胡瓜能錄一段影音問候，胡瓜立刻答應，並祝福阿嬤健康，暖心舉動讓網友大讚：「這才是真正的國民主持人！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中