舒華太猛！高空跳傘完勝男藝人 「私密綽號」曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕i-dle成員舒華在最新一集旅遊實境節目《出去一下 What A Trip》中，與陳柏霖、黃宣一同飛往紐西蘭「極限運動之城」皇后鎮，三人不僅挑戰高空跳傘與急速越野車，還在互動中意外曝出舒華的超私密綽號「葉42」，笑翻眾人。

陳柏霖（左起）、葉舒華、黃宣第一次學習咖啡拉花。（出去一下提供）

節目一開始，三人就換上跳傘裝備，準備從高達15000英呎的高空一躍而下。懼高的黃宣和滿臉緊張的陳柏霖紛紛求饒，但舒華卻異常冷靜，甚至興奮表示：「就像下飛機一樣，沒什麼好怕的！」當三人依序跳出飛機，黃宣緊張到口水狂噴，耳朵還抽筋，陳柏霖則被壯麗景色化解恐懼，越飛越嗨；反觀舒華從頭到尾都在歡呼，風大臉皺仍美貌如常，讓兩位男神驚呼：「仙女下凡！」

陳柏霖（左起）、葉舒華和黃宣全副武裝準備跳傘。（出去一下提供）

陳柏霖（左起）、葉舒華和黃宣完成15000英呎高空跳傘挑戰。（出去一下提供）

接著，他們挑戰極速越野車，三人隨著車子翻山越嶺，被甩得七暈八素。陳柏霖甚至喊停，黃宣更笑稱腸胃被甩到另一邊，但舒華卻直言：「太慢了！想自己開！」再度展現葉大膽本色。

黃宣（左起）、葉舒華、陳柏霖享受越野車高速奔馳的刺激。（出去一下提供）

旅途中，黃宣對陳柏霖隨口喊「Yes, Sir」，竟意外釣出舒華的私密綽號「葉42」。她解釋，因年輕時曾對山谷大喊：「我只有42公斤」，從此被朋友封為此。黃宣得知後還不停喊「葉42」逗她，讓現場笑聲不斷。

黃宣（左起）、葉舒華、陳柏霖品嘗全世界最好吃的漢堡。（出去一下提供）

葉舒華光搭越野車不過癮，還想自己開。（出去一下提供）

製作單位透露，原本擔心極限運動挑戰太硬，但舒華一聽到內容就興奮答應，展現與外型反差的冒險魂。經過一連串挑戰後，三人還在箭鎮咖啡店學習拉花，舒華初次上手就成功，動靜皆宜，讓這趟尋寶之旅笑料與驚喜滿滿。

