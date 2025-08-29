晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從XG到濱崎步！「a-nation 2025」全球歌迷免費線上看

〔記者鍾志均／台北報導〕日本最大夏日音樂祭「a-nation 2025」將於明（30）、後（31）兩天在東京味之素體育場登場，官方YouTube頻道進行現場直播，台灣歌迷也能免費看得到。

「a-nation 2025」播出資訊。（avex taiwan提供）「a-nation 2025」播出資訊。（avex taiwan提供）

「a-nation」由日本大型娛樂公司Avex於2002年起主辦，是日本每年夏季最具代表性的戶外音樂盛事之一，以跨越音樂類型藩籬的多元化演出陣容為特色，至今已累積吸引超過600萬人參與。不僅有現場演唱，場外還提供「a-nation」限定的美食、週邊商品等多樣化內容，讓觀眾盡情享受夏日音樂祭的魅力。

首日（30日）將由自2022年出道以來，在全球屢創佳績的7人組HIPHOP／R&B女團XG首度擔任壓軸。XG以獨特的音樂能量與「X-POP」風格征服海內外，這次也將以破格的舞台表演，掀起夏日最高潮。

濱崎步擔任「a-nation 2025」31日壓軸演出嘉賓。（avex taiwan提供）濱崎步擔任「a-nation 2025」31日壓軸演出嘉賓。（avex taiwan提供）

次日（8月31日）則由剛在台灣舉辦演唱會、出道27週年的天后濱崎步擔任壓軸，她同時也將創下第20次出演a-nation的歷史紀錄，再次展現日本流行樂壇不動女王的地位。

Hey!Say!JUMP參與「a-nation 2025」演出。（avex taiwan提供）Hey!Say!JUMP參與「a-nation 2025」演出。（avex taiwan提供）

值得一提的是，曾來台演出的Hey! Say! JUMP，這次也將以首次出演的身分參加a-nation，讓人更加期待本次音樂祭；另外，今年的a-nation也網羅跨世代豪華卡司，兩天共超過20組重量級歌手接力演出，預計再度吸引全球粉絲目光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中