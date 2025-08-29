從XG到濱崎步！「a-nation 2025」全球歌迷免費線上看

〔記者鍾志均／台北報導〕日本最大夏日音樂祭「a-nation 2025」將於明（30）、後（31）兩天在東京味之素體育場登場，官方YouTube頻道進行現場直播，台灣歌迷也能免費看得到。

「a-nation 2025」播出資訊。（avex taiwan提供）

「a-nation」由日本大型娛樂公司Avex於2002年起主辦，是日本每年夏季最具代表性的戶外音樂盛事之一，以跨越音樂類型藩籬的多元化演出陣容為特色，至今已累積吸引超過600萬人參與。不僅有現場演唱，場外還提供「a-nation」限定的美食、週邊商品等多樣化內容，讓觀眾盡情享受夏日音樂祭的魅力。

首日（30日）將由自2022年出道以來，在全球屢創佳績的7人組HIPHOP／R&B女團XG首度擔任壓軸。XG以獨特的音樂能量與「X-POP」風格征服海內外，這次也將以破格的舞台表演，掀起夏日最高潮。

濱崎步擔任「a-nation 2025」31日壓軸演出嘉賓。（avex taiwan提供）

次日（8月31日）則由剛在台灣舉辦演唱會、出道27週年的天后濱崎步擔任壓軸，她同時也將創下第20次出演a-nation的歷史紀錄，再次展現日本流行樂壇不動女王的地位。

Hey!Say!JUMP參與「a-nation 2025」演出。（avex taiwan提供）

值得一提的是，曾來台演出的Hey! Say! JUMP，這次也將以首次出演的身分參加a-nation，讓人更加期待本次音樂祭；另外，今年的a-nation也網羅跨世代豪華卡司，兩天共超過20組重量級歌手接力演出，預計再度吸引全球粉絲目光。

