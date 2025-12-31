自由電子報
娛樂 最新消息

蔡健雅跨年雨中演出「大燒聲」 認得感冒一週真實狀況曝

蔡健雅帶來多首經典曲目，不過她今天喉嚨狀態不太好。（記者潘少棠攝）蔡健雅帶來多首經典曲目，不過她今天喉嚨狀態不太好。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早蔡健雅帶來多首經典曲目，不過她今天喉嚨狀態不太好，還被網友嫌不好聽，她受訪則坦言自己前幾天重感冒。

蔡健雅從24日感冒到現在，由於工作太忙幾乎沒時間休息，雖然已經沒有感冒症狀，但喉嚨還沒好全，她也說既然已經啞了就只能繼續，明天很可能會完全沒聲音，她還是很努力的做完演出，帶來《紅色高跟鞋》、《Letting Go》、《達爾文》、《芬蘭距離》、《beautiful love 》。

她透露明天會去看蔡依林演唱會，至於有沒有跟好友一樣9點半睡覺？她說只有在飛機上可以，「不是一般人可以做到。」談及明年計畫，她表示雖然沒有要出專輯，但有很多小東西正在計畫當中，歌迷可以期待一下。

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

