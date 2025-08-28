陳喬恩與嫩尪鏡頭前曬恩愛 威脅：忤逆我就死定了

女星陳喬恩（左）因參加戀愛實境秀嫁給小9歲的馬來西亞富二代藝術家「Alan」曾偉昌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕46歲女星陳喬恩因參加戀愛實境秀成功找到真愛，與小9歲的馬來西亞富二代藝術家「Alan」曾偉昌配對成功，之後更喜結連理。陳喬恩自認此生最勇敢的事情就是上節目找到真愛。近期夫妻倆又接下新挑戰，將在《天聲一對》合體唱跳。

Alan（右）大讚陳喬恩睡著的時候很可愛。（翻攝自微博）

陳喬恩與Alan於2022年登記結婚，去年重回定情地蘭卡威舉辦婚禮，昨（27）《天聲一對》舉行摯愛推介會直播，陳喬恩透露要和Alan一起唱《勇氣》，更直言自己這輩子最勇敢的事情就是參加配對節目《女兒們的戀愛》，當初她和Alan都不知道彼此會不會是此生真愛，最後都看見對方最真摯的靈魂，陳喬恩也順利幫自己找到老公。

陳喬恩說，當初去上《女兒們的戀愛》的原因是，「我覺得必須要找一個對的人，可是那個人一直沒有出現，我只好自己去找了，然後我就是上節目，跟導演組會開了很久」，去年婚禮上當年節目編導也參加了，更提到開會時的情景，惹得陳喬恩在婚禮上大哭。

陳喬恩（左）假意威脅Alan。（翻攝自微博）

《天聲一對》今曝光宣傳片，陳喬恩和Alan以剪影方式呈現，受訪時兩人不斷打情罵俏。提到對方讓自己最心動的特質，Alan說，陳喬恩睡著的樣子很可愛，會不由自主的嘟起嘴巴，他會用手指輕彈陳喬恩的嘴唇；陳喬恩則認為Alan對她很包容，還透露小倆口吵架的時候，陳喬恩從來不哭，還緊緊盯著Alan說：「敢忤逆我的話你就死定了」！

