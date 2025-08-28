拖吊界蘇志燮爆紅！28歲猛男烈日「炸出麒麟臂」網瘋喊：心被拖走

28歲孟慶豪是任職於新北市的機車拖吊員。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新北市一名機車拖吊員，因為一身黝黑結實的肌肉，加上有張酷似韓星蘇志燮的明星臉，被民眾拍下分享後瞬間爆紅，甚至有網友笑喊「連心都被拖走了」。據悉，28歲的孟慶豪其實也是床墊行老闆，為了鍛鍊身體而兼職任職拖吊員，他藉此更呼籲大眾請勿亂停車。

孟慶豪工作時的帥氣英姿被拍下，被許多網友激讚撞臉韓星蘇志燮。（翻攝自臉書）

孟慶豪頂著烈日在街頭執行拖吊時大汗淋漓，仍一步步完成拍照、移車、記錄車牌等流程，工作時炸出麒麟臂的敬業身影更被民眾拍下，爾後分享於網路上瞬間引爆討論，許多人激動表示他的五官輪廓神似韓星蘇志燮，也有人認為像王陽明，讓他意外成為「最帥拖吊員」。

蘇志燮。（資料照，記者王文麟攝）

孟慶豪工作照曝光後，大批網友群起朝聖大讚「吃早餐遇到他，不講一聲就把我的心拖走」、「月老的紅線鋪在馬路上」、「不要牽車了，牽我」、「帥到忘記車被拖！」紛紛對他的帥氣工作照流露迷妹般的崇拜，讓這位拖吊猛男一夕成為網紅新話題。

