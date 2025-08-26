晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

8小時下不了床！土耳其人床上功夫太強 圖佳揭密「都吃這個」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大電視台《WTO姐妹會》，近日討論「這個國家有這種傳言」，現場氣氛熱烈。節目中，郭彥均提到，聽說土耳其男人在性能力方面表現傑出，不論是技巧或是時間上，都是NO.1，引起一陣驚呼，楊皓如也點頭表示認同。

郭彥均（左）聽說土耳其男性在性能力方面堪稱「NO.1」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）郭彥均（左）聽說土耳其男性在性能力方面堪稱「NO.1」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

楊皓如笑稱，這不是她的臨床經驗，而是來自一位西班牙男性友人的抱怨。因為西班牙人對性能力相當自豪，想不到該友人的前女友竟對他嗆聲，「你比不上我的土耳其新男友，她讓我8小時下不了床」，眾人對此驚訝不已，來自土耳其的的圖佳，則是滿臉笑意不斷拍手，郭彥均也開玩笑地說：「土耳其男人脫褲子，馬都會哭。」引發全場哄堂大笑。

楊皓如將西班牙男性友人的抱怨說出來，笑翻現場來賓。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）楊皓如將西班牙男性友人的抱怨說出來，笑翻現場來賓。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

圖佳說土耳其男人一天可以8到10次，講完後忍不住笑出來。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）圖佳說土耳其男人一天可以8到10次，講完後忍不住笑出來。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

圖佳解釋，土耳其男人在性事方面力量比較強，或許與飲食習慣比較營養有關，像是有一種特別的食物，它是無花果乾裡面放開心果、核桃、蜂蜜、果醬，吃完之後，1天可以「發揮」8-10次。不知道是不是心虛，圖佳講完自己都笑了，來賓則半信半疑，「真的假的」、「怎麼可能」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中