8小時下不了床！土耳其人床上功夫太強 圖佳揭密「都吃這個」

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大電視台《WTO姐妹會》，近日討論「這個國家有這種傳言」，現場氣氛熱烈。節目中，郭彥均提到，聽說土耳其男人在性能力方面表現傑出，不論是技巧或是時間上，都是NO.1，引起一陣驚呼，楊皓如也點頭表示認同。

郭彥均（左）聽說土耳其男性在性能力方面堪稱「NO.1」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

楊皓如笑稱，這不是她的臨床經驗，而是來自一位西班牙男性友人的抱怨。因為西班牙人對性能力相當自豪，想不到該友人的前女友竟對他嗆聲，「你比不上我的土耳其新男友，她讓我8小時下不了床」，眾人對此驚訝不已，來自土耳其的的圖佳，則是滿臉笑意不斷拍手，郭彥均也開玩笑地說：「土耳其男人脫褲子，馬都會哭。」引發全場哄堂大笑。

楊皓如將西班牙男性友人的抱怨說出來，笑翻現場來賓。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

圖佳說土耳其男人一天可以8到10次，講完後忍不住笑出來。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

圖佳解釋，土耳其男人在性事方面力量比較強，或許與飲食習慣比較營養有關，像是有一種特別的食物，它是無花果乾裡面放開心果、核桃、蜂蜜、果醬，吃完之後，1天可以「發揮」8-10次。不知道是不是心虛，圖佳講完自己都笑了，來賓則半信半疑，「真的假的」、「怎麼可能」。

