甜美女偶像「親吻男人」私密照流出 官方證實違規遭退團
王靖惟／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「iLiFE」成員那蘭Nodoka（那蘭のどか）年僅19歲，憑藉甜美外貌擁有超高人氣。然而，她昨（24日）被踢爆與一名男性出遊，兩人的親吻照在網路上瘋傳，引起輿論譁然，對此，經紀公司發聲明宣布，那蘭Nodoka嚴重違規，將於8月27日演出後退出團體，其餘成員則照常工作。
那蘭Nodoka與男子親吻照流出，違規遭退團。（翻攝自X）
那蘭Nodoka與一名男子的吻照流出，在網路上瘋傳，引起社會譁然，更一度衝上社群平台X流行趨勢。對此，女團「iLiFE」官方發布聲明證實，那蘭Nodoka嚴重違反規定，經過成員們多次協商後，決定讓她完成8月27日舉辦的日本武道館公演，此後正式退出團體，後續活動則由其餘8名成員照常進行。
那蘭Nodoka也在社群撰文表示，無論對團員還是一直以來支持自己的粉絲感到抱歉，坦言現在除了致歉，什麼也做不了，「在武道館演出前夕，做了絕對不該做的事情，我滿心只剩下無比的羞愧與懊悔。」
女團官方證實那蘭Nodoka違規遭退團。（翻攝自官網）
那蘭Nodoka自認，破壞規則沒有資格站上舞台，也深知這樣會讓許多人感到不悅。不過，活動將在2天後舉行，如果臨時退出，不只會造成其他團員負擔，也會讓也會讓期待演出的粉絲無法見證成員們的努力，因此經過討論後，成員們允許她上台表演，「既然有這個機會，我一定會全力以赴，展現最好的演出。」
この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません。— 那蘭のどか 【iLiFE!】 （@iLiFE_nara） August 25, 2025
メンバーのみんなにも、いつも応援してくれている皆様にも今はとにかく謝罪することしか出来ません。 武道館を目前にして、絶対にしてはいけないことをしてしまい本当に情けない気持ちでいっぱいです。… https://t.co/F18tGAuUBR
