娛樂 最新消息

甜美女偶像「親吻男人」私密照流出 官方證實違規遭退團

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「iLiFE」成員那蘭Nodoka（那蘭のどか）年僅19歲，憑藉甜美外貌擁有超高人氣。然而，她昨（24日）被踢爆與一名男性出遊，兩人的親吻照在網路上瘋傳，引起輿論譁然，對此，經紀公司發聲明宣布，那蘭Nodoka嚴重違規，將於8月27日演出後退出團體，其餘成員則照常工作。

那蘭Nodoka與男子親吻照流出，違規遭退團。（翻攝自X）那蘭Nodoka與男子親吻照流出，違規遭退團。（翻攝自X）

那蘭Nodoka與一名男子的吻照流出，在網路上瘋傳，引起社會譁然，更一度衝上社群平台X流行趨勢。對此，女團「iLiFE」官方發布聲明證實，那蘭Nodoka嚴重違反規定，經過成員們多次協商後，決定讓她完成8月27日舉辦的日本武道館公演，此後正式退出團體，後續活動則由其餘8名成員照常進行。

那蘭Nodoka也在社群撰文表示，無論對團員還是一直以來支持自己的粉絲感到抱歉，坦言現在除了致歉，什麼也做不了，「在武道館演出前夕，做了絕對不該做的事情，我滿心只剩下無比的羞愧與懊悔。」

女團官方證實那蘭Nodoka違規遭退團。（翻攝自官網）女團官方證實那蘭Nodoka違規遭退團。（翻攝自官網）

那蘭Nodoka自認，破壞規則沒有資格站上舞台，也深知這樣會讓許多人感到不悅。不過，活動將在2天後舉行，如果臨時退出，不只會造成其他團員負擔，也會讓也會讓期待演出的粉絲無法見證成員們的努力，因此經過討論後，成員們允許她上台表演，「既然有這個機會，我一定會全力以赴，展現最好的演出。」

點圖放大header
點圖放大body

