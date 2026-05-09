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娛樂 最新消息

台灣真英雄打過越戰！71歲沈文程揭天后真面目：夭壽美

沈文程今天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」。（記者王文麟攝）沈文程今天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕71歲的雙金歌王沈文程今天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」，這系列的巡演唱到第4年，他忍不住笑說：「真的唱上癮了！」還幽默向歌迷喊話：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」

沈文程今天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」。（記者王文麟攝）沈文程今天在TICC舉辦「2026年國際沈文程日－小琉球情歌演唱會」。（記者王文麟攝）

開場沈文程帶來《心事誰人知》、《漂泊七逃人》等歌曲，他表示：「大家有開心嗎？阿娘喂，我又多1歲了，瞞都瞞不住」，現場還有女粉絲送上禮物，讓他開心直呼，「是我最愛的咖啡。」緊接著沈文程又宣布好消息，預告巡演將唱進更多城市，8月1日前進台南文化中心演藝廳、11月1日在桃園展演中心演出，還有明年5月8日台中中興大學惠蓀堂、6月26日再次重返台北國際會議中心，給足歌迷驚喜。

沈文程更自爆，演唱會前一天，他還在蘇澳外海釣魚，因為節目《寶島漁很大》要重出江湖，將於9月開播，他興奮說：「《寶島漁很大》讓我拿到金鐘獎，還三連霸，釣魚釣到得金鐘獎，也是不遑多讓，我常常告訴年輕人，要玩就要玩出一個所以然。」

今天包括鄭怡以及王建傑都現身演唱會力挺。（記者王文麟攝）今天包括鄭怡以及王建傑都現身演唱會力挺。（記者王文麟攝）

今天包括民歌天后鄭怡以及淡出歌壇逾20年的王建傑都現身演唱會力挺，沈文程甜誇鄭怡：「唉喔，夭壽美！國色天香傾國傾城」。而王建傑和他曾是同門師兄弟，今天更難得露面欣賞演唱會。

今天包括鄭怡以及王建傑都現身演唱會力挺。（記者王文麟攝）今天包括鄭怡以及王建傑都現身演唱會力挺。（記者王文麟攝）

有著滿滿人生故事的沈文程，演唱會上特別提及自己55年前曾參與越戰相關經歷，是華語藝人中極少數擁有這實戰經驗背景的歌手，更讓後段「美軍時代」的演出格外有時代感。沈文程選唱《Hotel California》等西洋經典，讓現場粉絲一秒掉進那個搖滾與漂泊交錯的年代氛圍。

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