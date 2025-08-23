晴時多雲

娛樂 最新消息

許凱桃色風暴延燒！不只許荔莎爆戀情內幕 趙晴遭控「腳踏兩條船」

許荔莎（左起）指控自己和許凱交往時，對方劈腿趙晴，導致分手。（翻攝自微博）許荔莎（左起）指控自己和許凱交往時，對方劈腿趙晴，導致分手。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星許凱過去因演出《延禧攻略》、《尚食》走紅，近期新戲《子夜歸》剛開播，卻因感情風波而焦點全失。女星許荔莎自爆曾與許凱交往，卻因他劈腿而分手，使得許凱形象岌岌可危。沒想到隨後又有爆料指稱，2022年底趙晴與許凱發展地下情時，其實趙晴當時仍有正牌男友，疑似是國家游泳隊的助教毛飛廉。

據網友透露，趙晴當時被拍到獨自前往深圳，與許凱共度三天，戀情因而曝光，導致許凱和許荔莎分手，而趙晴也疑似同時背叛了男友。

許凱在訊息中對趙晴說「如果你沒睡著，回來我抱著你睡」，疑似已同居。（翻攝自微博）許凱在訊息中對趙晴說「如果你沒睡著，回來我抱著你睡」，疑似已同居。（翻攝自微博）

網路上更流出多張疑似是趙晴與許凱的聊天紀錄，時間點就在幽會被拍之前，內容充滿濃情蜜意。許凱在訊息中貼心表示「我生氣永遠都是2分鐘就好了」，還說「如果你沒睡著，回來我抱著你睡」，從側面印證兩人在劇組就已開始同居。

中國網友流出多張疑似是趙晴與許凱的聊天紀錄。（翻攝自微博）中國網友流出多張疑似是趙晴與許凱的聊天紀錄。（翻攝自微博）

之所以會引爆這連串八卦，是因許荔莎先自稱曾是許凱女友。她透露兩人於2021年在公司聚會上認識，隔日又在許凱家聚會，期間男方趁酒意強吻，甚至動手脫她衣服，卻因醉倒而未進一步。事後許凱雖解釋「喝斷片」，並送禮補償，兩人才開始交往。

許荔莎指出，感情在2022年出現裂痕。當時她因確診居家隔離，卻得知許凱與趙晴同進酒店。面對質問，許凱僅以「戒酒、運動」等說詞敷衍，實際上卻忙著劈腿。對於許荔莎的指控，許凱律師事務所昨已發出聲明，強調「已報警，並將提起訴訟」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

