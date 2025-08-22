晴時多雲

娛樂 最新消息

《延禧》許凱前女友許荔莎放大絕 渣男行為全曝光

30歲中國男星許凱因演出《延禧攻略》當中深情男「富察傅恆」快速走紅。（翻攝自微博）30歲中國男星許凱因演出《延禧攻略》當中深情男「富察傅恆」快速走紅。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕30歲中國男星許凱因演出《延禧攻略》當中深情男「富察傅恆」快速走紅，並塑造出暖男人設。近日演出新劇《子夜歸》的他，遭前女友許荔莎今（22）爆料劈腿、偷吃、有砲友、說謊，更以擠牙膏方式慢慢透露許凱渣男行為。

許荔莎在微博發長文表示，自己和許凱初識時，許凱非常熱情，積極要許荔莎的聯繫方式，藉酒意強吻許荔莎，還曾脫下自己身上的衣服，想「更進一步」，但許荔莎當時並未接受。後來在許凱甜言蜜語與禮物攻勢下，許荔莎答應交往，雖然曾經一度分手，但復合後感情更好，許凱還把許荔莎介紹給家人。

許荔莎曬出多張與許凱交往時兩人相處的照片佐證。（翻攝自微博）許荔莎曬出多張與許凱交往時兩人相處的照片佐證。（翻攝自微博）

2022年底，許荔莎確診新冠肺炎，整天發燒無法入眠，許凱和趙晴一起進酒店開房的消息登上熱搜，導致許荔莎情緒潰堤，用匿名小號發了很多充滿情緒性的文字。許荔莎強調「但從頭到尾沒有含沙射影或指名道姓，只是記錄了我的心情」。這些純抒發個人情緒的文字後來被許凱粉絲挖出來，用什麼方法許荔莎並不清楚。不過之後許凱不斷劈腿，2023年許凱用當初追求許荔莎的老招式再度對同劇組女演員下手，並謊稱自己2年沒談戀愛。許荔莎說：「其實這段時間他一直在挽回我、向我求和」。

2023年4月3日許荔莎對許凱的渣男行為忍無可忍，刪除許凱聯繫方式。期間有人詢問趙晴事件，許凱回答兩人是「砲友關係」，女方以為許凱真的沒有女友，答應與許凱交往，沒想到進入夏季後，許凱使用冷暴力對待女方，原來是許凱又找到新目標。

許荔莎對於許凱種種渣男行為都忍下來了，但她遭背叛又被許凱私生飯騷擾，令她抓狂。（翻攝自微博）許荔莎對於許凱種種渣男行為都忍下來了，但她遭背叛又被許凱私生飯騷擾，令她抓狂。（翻攝自微博）

許荔莎透露和許凱分手後，許凱不斷在外說她的壞話，還稱自己以前挺喜歡許荔莎的，和趙晴只不過打過幾次砲並沒有交往，更指許荔莎把聊天紀錄發到微博心機很重，說她「噁心死了像黑寡婦」。

讓許荔莎氣不過的是，許凱不斷出軌卻始終沒有正式道歉，「一直到上個星期，我都沒有動過撕他（許凱）的念頭，雖然我一直在被這場背叛持續傷害，一直在被他的私生（私生飯）變著法騷擾直到今天」，許荔莎原本想建立群組，趁著好友在一個群組讓許凱有個道歉的機會，怎知許凱無情退出群組，讓許荔莎忍無可忍，終於瘋狂大爆料。

許凱工作室否認許荔莎的說法，並稱許凱目前為單身狀況，與許荔莎僅早年有短暫交集，聊天紀錄內容則為偽造。趙晴工作室亦稱趙晴為單身，網路消息皆為不實。經紀公司老闆于正則表示：絕對提告到底。

許凱近期演出《子夜歸》。（翻攝自微博）許凱近期演出《子夜歸》。（翻攝自微博）

