自比蔡依林遭圍剿 NanaQ「9:30睡覺」討拍文翻車慘變討罵

〔記者邱奕欽／台北報導〕YTR「NanaQ」以自律、極簡風格走紅，近日她突然自比蔡依林發文分享自己「晚上9點半就睡覺」的作息，沒想到卻慘遭網友群起圍剿，留言一面倒譏諷她「不討人厭會X是不是」，原想以自律日常獲得共鳴，卻意外成為討罵焦點。

NanaQ昨（21日）在Threads發文寫下，「NanaQ 9:30睡覺，網友：假掰。蔡依林9:30睡覺，網友：真假，我也要學Jolin早睡。」藉此想表達自己和蔡依林在生活作息上同樣自律，卻有著截然不同的網路反應。然而，NanaQ的串文釋出不久，便引來大量網友的情緒反彈，認為她「拿自己跟蔡依林相比」過於自我，群起留言狂嗆，「蔡依林是仙女，請問妳是？」、「不是9:30睡覺假掰，是你假掰。」

NanaQ除了被諷「愛沒事找事被砲」、「不簡單，每隔一段時間就出來討罵一次」，更有人狠酸，「要不是因為薔薔還真不知道誰是娜娜哭」、「不討人厭會X是不是。」原本的「討拍文」反而演變成「討罵文」，再度讓NanaQ成為網路爭議人物。

