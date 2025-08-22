晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

自比蔡依林遭圍剿 NanaQ「9:30睡覺」討拍文翻車慘變討罵

NanaQ（右）自比蔡依林的作息，反遭網友圍剿。（組合照，凌時差提供，翻攝自IG）NanaQ（右）自比蔡依林的作息，反遭網友圍剿。（組合照，凌時差提供，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YTR「NanaQ」以自律、極簡風格走紅，近日她突然自比蔡依林發文分享自己「晚上9點半就睡覺」的作息，沒想到卻慘遭網友群起圍剿，留言一面倒譏諷她「不討人厭會X是不是」，原想以自律日常獲得共鳴，卻意外成為討罵焦點。

NanaQ昨（21日）在Threads發文寫下，「NanaQ 9:30睡覺，網友：假掰。蔡依林9:30睡覺，網友：真假，我也要學Jolin早睡。」藉此想表達自己和蔡依林在生活作息上同樣自律，卻有著截然不同的網路反應。然而，NanaQ的串文釋出不久，便引來大量網友的情緒反彈，認為她「拿自己跟蔡依林相比」過於自我，群起留言狂嗆，「蔡依林是仙女，請問妳是？」、「不是9:30睡覺假掰，是你假掰。」

NanaQ除了被諷「愛沒事找事被砲」、「不簡單，每隔一段時間就出來討罵一次」，更有人狠酸，「要不是因為薔薔還真不知道誰是娜娜哭」、「不討人厭會X是不是。」原本的「討拍文」反而演變成「討罵文」，再度讓NanaQ成為網路爭議人物。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中