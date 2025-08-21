晴時多雲

娛樂 最新消息

「籃球女神」全招了 和平離婚是謊言真實狀況曝

馬來西亞網紅「籃球女神」恬恬，今爆料自己所謂和平離婚都是假的。（翻攝自IG）馬來西亞網紅「籃球女神」恬恬，今爆料自己所謂和平離婚都是假的。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞網紅「籃球女神」恬恬，去年宣布與結婚6年的丈夫和平離婚，但今（21）日她突然發長文，指「和平離婚」全是謊言，實際上她不但被家暴，前夫還花她的錢養小三。

恬恬說：「剛剛看到一個女人發了離婚的帖子（貼文），我突然很感觸，她很勇敢，把自己經歷的都敢說出來」。恬恬說自己1年前離婚時，刻意裝作若無其事，原因是不想家醜外揚。

馬來西亞網紅恬恬（右）發文指前夫劈腿、吃軟飯還家暴。（翻攝自IG）馬來西亞網紅恬恬（右）發文指前夫劈腿、吃軟飯還家暴。（翻攝自IG）

話鋒一轉，恬恬說，其實那段婚姻發生了許多難以啟齒的事實，自她懷孕時，就有朋友暗示恬恬前夫不忠。查了手機之後才發現，前夫凌晨喝了酒不回家，其實是在外找小三，除此之外，前夫有兩部手機，他用秘密手機和「小象主播」聯絡，還存了許多小三跳舞的影片，兩個星期內刷了8千人民幣（約新台幣3.4萬元）給女方，用的都是恬恬賺來的錢。前夫的渣男行為還有把恬恬趕出家門，當時為了討好前夫，沒自信的恬恬還特地學跳舞。

前夫屢次出軌、偷腥，讓恬恬非常沒有自信。（翻攝自IG）前夫屢次出軌、偷腥，讓恬恬非常沒有自信。（翻攝自IG）

恬恬還查到兩人大開黃腔討論私密話題，例如女方問「一個人嗎？今天打了嗎？」，吞不下這口氣的恬恬不斷追問，前夫雖不承認，但仍刪除「小象主播」聯繫方式。之後前夫就在遊戲裡與女孩子曖昧不明，甚至下載身邊朋友性感照手淫，付錢買裸照、羶腥影片，更搞起失蹤。

恬恬原本不想說出這些家醜，在孩子心中替前夫保留形象，但真的難以忍耐。（翻攝自IG）恬恬原本不想說出這些家醜，在孩子心中替前夫保留形象，但真的難以忍耐。（翻攝自IG）

除了出軌，前夫也對恬恬拳打腳踢，之後以「喝醉了」當藉口。恬恬先前被人說是「小三」，忍不住的她終於說出真相「當初18歲的我被人說是小三的事，我一直否認，卻沒告訴過大家事情的真相。他確實是劈腿，但對象不是我，是另一個女生，我也知道是誰」。

歷經出軌、家暴之外，前夫在外花天酒地的費用都是恬恬賺來的錢，雖然如此，她還是為了孩子忍氣吞聲。離婚1年以來都沒有說出真相的恬恬，為何突然爆料？她回答：原想保護前夫在孩子心裡的形象，現在覺得說出來自己才能解脫。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

