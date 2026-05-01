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林逸欣父抗癌病逝！「最後慶生片」曝 母緊抱淚求「你要一直陪我」

林逸欣一家人感情非常好。（翻攝自臉書）林逸欣一家人感情非常好。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣昨分享醫生爸爸林春銘不敵病魔辭世，噩耗一出震驚各界。回顧林逸欣去年底為母親慶生的紀錄影片，昔日全家人團聚的溫馨畫面，如今對照林父離世的消息，字字句句都充滿了「催淚洋蔥」，引發網友湧入哀悼。

林逸欣去年特別為媽媽策劃了驚喜慶生，為了讓剛出院不久的林爸爸能舒適用餐，她貼心安排專人到府準備帝王蟹火鍋。當時林爸爸因身體不適甫結束長達兩週的急診住院治療，林逸欣在旁白中感性提到：「爸爸能恢復元氣，就是媽媽今年最棒的生日禮物。」

林逸欣爸爸去年住院2周，她和媽媽心急如焚。（翻攝自IG）林逸欣爸爸去年住院2周，她和媽媽心急如焚。（翻攝自IG）

影片最令網友心碎的一幕，是林媽媽在見到兒女驚喜時，終於釋放了照護丈夫期間累積的龐大壓力。她如同小女孩般緊緊擁抱坐在輪椅上的林爸爸，邊哭邊反覆叮囑：「你要一直陪著我。」而當時林爸爸雖然虛弱，仍語氣寵溺地回應「好」，承諾會守護愛妻。

林逸欣媽媽淚崩投入爸爸懷中。（翻攝自IG）林逸欣媽媽淚崩投入爸爸懷中。（翻攝自IG）

隨著林爸爸病逝的消息傳出，這段慶生影片再度翻紅，吸引無數網友回訪留言打氣。「今天再看真的哭爆，爸爸真的把媽媽寵成小女孩」、「謝謝妳們讓我看見愛的幸福」、「不知道媽媽現在該有多難過」。

面對摯愛的離開，林逸欣曾表示希望父母都能健康開心，如今爸爸雖然先行一步，但那份「最幸福的生日」畫面，已成為一家人心中最珍貴的慰藉。

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