自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

孫德榮血壓飆到203！醫護攔不住...他出院喊：要死在舞台上

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮驚傳腦中風住院，今日（3日）他坐著輪椅請假現身公益活動，與養子唯哲首度合體，詳細還原了發病當下的驚險過程，透露這幾天血壓一度飆升至203，不過他執意現身做公益，表示身為演藝人員「死也要死在舞台上」

孫德榮中風坐輪椅露面做公益。（記者王文麟攝）孫德榮中風坐輪椅露面做公益。（記者王文麟攝）

談到目前的治療進度，孫德榮表示，因為剛好碰到3天連假，具體的治療計劃要等到禮拜一才會出爐，後續還有好幾個檢查要排。他坦言目前身體狀況危急，雖然血壓這幾天最高衝到203，但醫師卻嚴禁他吃降壓藥。孫德榮轉述醫師說法：「我現在如果把血壓降下來，腦部會缺氧。」 必須維持一定血壓以確保腦部供氧，這也增加了治療的複雜度。

回憶起發病徵兆，孫德榮表示這兩年身體其實一直在發出「警告」，他原本以為左手無力是長期滑手機導致的「手機手」，沒想到竟是壓迫。他透露：「這幾年一直有那種暈眩的，但是很短，差不多10分鐘，15分鐘過了。」 這種頻率不高的暈眩讓他一直沒有在意，直到這次腦部血栓達75%才驚覺事態嚴重。

孫德榮講話吃力、中氣沒了，強調不能因病影響進度。（記者王文麟攝）孫德榮講話吃力、中氣沒了，強調不能因病影響進度。（記者王文麟攝）

發病後，孫德榮在急診室住了1天半才排到檢查，回憶起病房生活，他感嘆原本以為從病床到廁所才7、8步路，不需要麻煩別人。後來仍無法施力不慎跌跤，好在兒子淺眠即時驚醒幫忙。養子唯哲也還原了發病當天的細節，他表示當天早上就發現孫德榮身體不適，「我就有稍微檢查一下他的那個瞳孔的部分，然後就發現稍微有點延遲」。當天一行人本來還要參加餐會，好在同行的火鍋店老闆夫婦非常有經驗，吃到一半察覺不對勁，驚覺「不行不行」，強制將孫德榮送往急診，才救回一命。

這次中風也讓孫德榮對人生有了新的體會。過去他別墅賣了4年都賣不掉，「我一出院，我就降500萬賣掉，一天就賣掉。」他感悟到，身體與財產都要在自己還能處理的時候處理，「你不能處理的時候怎麼辦，對啊，所以我就覺得毅然決然的。」目前除了腦部血栓問題，由於孫德榮左邊肢體力量顯著落後，醫師也建議針對脊椎壓迫進行檢查。孫德榮雖然講話顯得吃力，中氣大不如前，但他仍強打精神，希望能儘快康復。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中