孫德榮血壓飆到203！醫護攔不住...他出院喊：要死在舞台上

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮驚傳腦中風住院，今日（3日）他坐著輪椅請假現身公益活動，與養子唯哲首度合體，詳細還原了發病當下的驚險過程，透露這幾天血壓一度飆升至203，不過他執意現身做公益，表示身為演藝人員「死也要死在舞台上」

孫德榮中風坐輪椅露面做公益。（記者王文麟攝）

談到目前的治療進度，孫德榮表示，因為剛好碰到3天連假，具體的治療計劃要等到禮拜一才會出爐，後續還有好幾個檢查要排。他坦言目前身體狀況危急，雖然血壓這幾天最高衝到203，但醫師卻嚴禁他吃降壓藥。孫德榮轉述醫師說法：「我現在如果把血壓降下來，腦部會缺氧。」 必須維持一定血壓以確保腦部供氧，這也增加了治療的複雜度。

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回憶起發病徵兆，孫德榮表示這兩年身體其實一直在發出「警告」，他原本以為左手無力是長期滑手機導致的「手機手」，沒想到竟是壓迫。他透露：「這幾年一直有那種暈眩的，但是很短，差不多10分鐘，15分鐘過了。」 這種頻率不高的暈眩讓他一直沒有在意，直到這次腦部血栓達75%才驚覺事態嚴重。

孫德榮講話吃力、中氣沒了，強調不能因病影響進度。（記者王文麟攝）

發病後，孫德榮在急診室住了1天半才排到檢查，回憶起病房生活，他感嘆原本以為從病床到廁所才7、8步路，不需要麻煩別人。後來仍無法施力不慎跌跤，好在兒子淺眠即時驚醒幫忙。養子唯哲也還原了發病當天的細節，他表示當天早上就發現孫德榮身體不適，「我就有稍微檢查一下他的那個瞳孔的部分，然後就發現稍微有點延遲」。當天一行人本來還要參加餐會，好在同行的火鍋店老闆夫婦非常有經驗，吃到一半察覺不對勁，驚覺「不行不行」，強制將孫德榮送往急診，才救回一命。

這次中風也讓孫德榮對人生有了新的體會。過去他別墅賣了4年都賣不掉，「我一出院，我就降500萬賣掉，一天就賣掉。」他感悟到，身體與財產都要在自己還能處理的時候處理，「你不能處理的時候怎麼辦，對啊，所以我就覺得毅然決然的。」目前除了腦部血栓問題，由於孫德榮左邊肢體力量顯著落後，醫師也建議針對脊椎壓迫進行檢查。孫德榮雖然講話顯得吃力，中氣大不如前，但他仍強打精神，希望能儘快康復。

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