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台南女警告別式...女大生靈前下跪遭冷對 狄志為點破關鍵

女警鄭詠心今舉行告別式，肇事女大生（右圖）靈前下跪致歉。（組合照，記者王捷攝）女警鄭詠心今舉行告別式，肇事女大生（右圖）靈前下跪致歉。（組合照，記者王捷攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台南女警鄭詠心告別式今（5日）舉行，肇事戴姓女大生與父母到場致意卻一度被拒於門外，進入靈堂後當場下跪認錯，仍遭家屬轉身背對，畫面曝光引發關注；對此，資深媒體人狄志為發聲，直指整起事件關鍵在於「犯後態度」。

台南女警鄭詠心日前騎機車返家途中，遭戴姓女大學生撞擊倒地後，又被後方遊覽車輾過不幸身亡，事件震驚社會。女大生與父母5日前往告別式致意，3人一度未下跪遭家屬拒於門外，隨後女大生進入靈堂下跪認錯，但家屬轉身背對表達不滿，場面僵持。致意結束後，戴父輕嘆「我們走吧」，一家人快步離去，相關畫面曝光引發外界熱議。

資深媒體人狄志為（圖）點破肇事女大生下跪致歉仍遭冷對的關鍵。（翻攝自臉書）資深媒體人狄志為（圖）點破肇事女大生下跪致歉仍遭冷對的關鍵。（翻攝自臉書）

狄志為表示，先前觀察到女大生第一時間未優先關心傷者，反而處理車輛並與遊覽車司機爭論責任，讓不少人難以接受。他引用心理諮商師林萃芬觀點指出，人在重大衝擊下可能啟動「自我防禦機制」，短暫情緒麻痺，但「可以解釋行為，不代表可以不負責」，強調20歲已是成年人，不能持續逃避。

對於女大生在告別式下跪致歉，狄志為直言，這一步才算真正開始面對錯誤，但也點出關鍵在於時機已錯過，導致誠意被打折。他進一步指出，輿論關注的不只是犯錯本身，而是面對錯誤的態度，「認錯需要勇氣」，必須承擔法律、道德與心理責任，並強調是否能走向和解，仍取決於時間與雙方態度。

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