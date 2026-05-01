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周星馳動作片首作《逃學威龍》 開拍前劇本僅15行字、男主也不是他

《逃學威龍》雖是搞笑片，但也讓大家見識到周星馳的拳腳功夫是來真的。（翻攝自YT）《逃學威龍》雖是搞笑片，但也讓大家見識到周星馳的拳腳功夫是來真的。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得《逃學威龍》這部讓「星爺」周星馳登頂票房冠軍的經典之作嗎？香港知名警匪片導演陳嘉上，日前上節目時提到這部在1991年創下年度票房冠軍的作品，爆料剛拿到劇本時只有15行字，而且本來鎖定的男主角也不是他。

陳嘉上堅持選用周星馳並即興發揮，成功打造經典，後來更澄清周星馳脾氣不差、重情義，不但讓影迷看到星爺的武打POSE擺得極好，還一拍就是3部曲，顯見「星式」無厘頭搞動作片的票房號召力！

陳嘉上接受香港節目專訪時透露，這部打破當時香港影史票房紀錄的經典，背後「成片過程」簡直是一場「隨機應變」的意外綜合體。

香港名導陳嘉上透露《逃學威龍》第一手劇本只有15行字，片商相中的男主角人選也不是周星馳。（翻攝自網路）香港名導陳嘉上透露《逃學威龍》第一手劇本只有15行字，片商相中的男主角人選也不是周星馳。（翻攝自網路）

陳嘉上提到，最初劇本設定是較為正經的動作警匪+愛情片，同樣講述一個幹練的警察潛入校園臥底最後和老師相戀的故事，而且劇本僅潦潦15行字。他解釋，這是因為當時香港影壇盛行「飛紙仔」（即興創作劇本），而《逃學威龍》更是其中的典型。開拍時，他手上只有一個大概的故事框架（一名警察回學校當臥底找失槍），電影中許多經典橋段，如周星馳在教室裡被黑板板擦狂K、化學實驗爆炸、以及編劇黃炳耀（飾演周星長官）的「奪命剪刀腳」、「善良之槍」等台詞與動作名場面，都是現場腦力激盪出來的。

陳嘉上笑道，拿到向華勝給的劇本時，他正和編劇黃炳耀、導演王晶去向華勝家吃飯，聊著聊著，陳嘉上突然靈機一動，想到了《監獄風雲》，覺得對一個成年男子來說，回高中唸書就像被關在監獄一樣痛苦，覺得周星馳當男主角很合適，願意為他重新生出一套劇本，以及合演對手戲的演員班底。此提議，讓原本有點屬疑是否接下該角色的周星馳點頭答應，畢竟在沒有「劇本全貌」的情況下，也只能相信導演和編劇了。

所幸，劇情架構和票房效果都超乎預期的好，讓兩人決定合作績集，成為香港影壇風格類別中的另一脈經典。

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