娛樂 最新消息

館長親中失敗！陳沂認同揭「1關鍵」狠批：別想兩邊都討好

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢19日在直播時自爆，無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司，被中共封禁，兩度赴中就賠掉400萬元。不少網友狂酸「舔中失敗」，對此過去多次槓上館長的網紅陳沂，又再度發文吐槽館長，並抖出被拒的關鍵原因：「你有黑紀錄」。

館長（左）自曝被中國封禁，陳沂（右）發文吐槽。（資料照）館長（左）自曝被中國封禁，陳沂（右）發文吐槽。（資料照）

今（21）凌晨，陳沂發文吐槽館長，開頭便說出館長被中共封禁的關鍵原因：「我是看不懂為什麼館長要積極西進？他想開B站和抖音帳號，被官方拒絕，理由是他之前台X形象鮮明。」而陳沂也表示對於中國官方給出的拒絕理由表示贊同，「對他們來說你有黑紀錄，不符合人家的遊戲規則。」更提醒館長：「當你在大喊台X的時候，本來就要知道從此絕無西進可能，不能想要兩邊討好什麼都想要吧？」。

陳沂表示中國官方拒絕館長很合理。（翻攝自臉書）陳沂表示中國官方拒絕館長很合理。（翻攝自臉書）

陳沂說出館長前進中國的原因，「大概就是在台灣賺不了錢，看上中國市場，底下養了太多人，不得不出去覓食。」陳沂最後對館長喊話：「但你事業能發展到今天，也是台灣人給你的，那些相信你口口聲聲說愛台灣的人。」並表示現在要愛中國也不是不行，「但要兩邊討好的下場就是什麼都沒有。」

