晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棄老師工作當YTR！孫女首登電視節目 揭創作低潮

孫女節目中分享自己從輔導老師轉職自媒體的歷程。（公視提供）孫女節目中分享自己從輔導老師轉職自媒體的歷程。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber孫女擔任公視節目《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪家住台南東山山區務農、從事果乾生產、咖啡栽植為主的福森一家六口。

孫女是位知名YouTuber，以主題式街訪打造個人特色，推出「冷門車站」、「冷門景點」等系列作品，其親切、大方、接地氣的訪談風格深受觀眾喜愛。

首次登上電視節目的孫女坦言心情複雜：「雖然我平常的工作就是在路上隨便跟人家聊天，但是第一次接受到這麼正式的邀約，然後有專業的拍攝團隊，心裡還是有一點小忐忑」。節目中，她不僅品嚐福森家精心準備的家常菜，也藉由餐桌互動，展現自己擅長的街頭訪問能力，成功引導受訪家庭中孩子們打開話匣子，聊起日常生活與對未來的想像。

孫女分享起自己從新竹到台北念大學時，首次感受到明顯的城鄉差距，日常生活中甚至有同學未曾騎過腳踏車，讓她印象深刻，也啟發她對不同環境、不同人群的觀察興趣。這段經歷也讓她在後來的街訪工作中，能以更敏銳的視角捕捉細節，呈現城市與鄉村之間的生活差異。

孫女大學主修教育心理與輔導學系，笑說：「原本畢業後就打算絕對不要當老師，但是因為實在太缺錢了，所以就趕快找到一個國中輔導老師的工作。我不是不喜歡輔導，我是不喜歡上課，因為上課要一直講話、一直講話，很累，然後還要一直管秩序…」

孫女回顧自己曾任國中輔導老師的經驗，意識到自己並不適合學校的工作環境，最終轉職到自媒體相關領域才找到方向。

孫女自認很享受目前的工作模式，但也曾面臨過低潮時期，就是在疫情期間拍攝受限，導致收入也受到了影響，她表示：「那時候就沒有辦法出去外面拍，然後在家裡拍一些亂七八糟的題材，流量也不怎麼樣，那陣子就很絕望。」

所幸疫情解封後便得以恢復正常拍攝，被問到最令她印象深刻的拍攝經驗，孫女便分享曾到法務部矯正署的邀約進入監獄裡，能親自與受刑人互動、聊起對出獄後生活的擔憂，都讓她非常難忘。孫女表示到現在每次的拍攝，都還是會讓她非常興奮：「我每次拍攝都很期待，就是我對很陌生或是沒去過的地方、沒看過的人，都抱著一個很好奇的心情想要去認識他們。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中