棄老師工作當YTR！孫女首登電視節目 揭創作低潮

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber孫女擔任公視節目《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪家住台南東山山區務農、從事果乾生產、咖啡栽植為主的福森一家六口。

孫女是位知名YouTuber，以主題式街訪打造個人特色，推出「冷門車站」、「冷門景點」等系列作品，其親切、大方、接地氣的訪談風格深受觀眾喜愛。

首次登上電視節目的孫女坦言心情複雜：「雖然我平常的工作就是在路上隨便跟人家聊天，但是第一次接受到這麼正式的邀約，然後有專業的拍攝團隊，心裡還是有一點小忐忑」。節目中，她不僅品嚐福森家精心準備的家常菜，也藉由餐桌互動，展現自己擅長的街頭訪問能力，成功引導受訪家庭中孩子們打開話匣子，聊起日常生活與對未來的想像。

孫女分享起自己從新竹到台北念大學時，首次感受到明顯的城鄉差距，日常生活中甚至有同學未曾騎過腳踏車，讓她印象深刻，也啟發她對不同環境、不同人群的觀察興趣。這段經歷也讓她在後來的街訪工作中，能以更敏銳的視角捕捉細節，呈現城市與鄉村之間的生活差異。

孫女大學主修教育心理與輔導學系，笑說：「原本畢業後就打算絕對不要當老師，但是因為實在太缺錢了，所以就趕快找到一個國中輔導老師的工作。我不是不喜歡輔導，我是不喜歡上課，因為上課要一直講話、一直講話，很累，然後還要一直管秩序…」

孫女回顧自己曾任國中輔導老師的經驗，意識到自己並不適合學校的工作環境，最終轉職到自媒體相關領域才找到方向。

孫女自認很享受目前的工作模式，但也曾面臨過低潮時期，就是在疫情期間拍攝受限，導致收入也受到了影響，她表示：「那時候就沒有辦法出去外面拍，然後在家裡拍一些亂七八糟的題材，流量也不怎麼樣，那陣子就很絕望。」

所幸疫情解封後便得以恢復正常拍攝，被問到最令她印象深刻的拍攝經驗，孫女便分享曾到法務部矯正署的邀約進入監獄裡，能親自與受刑人互動、聊起對出獄後生活的擔憂，都讓她非常難忘。孫女表示到現在每次的拍攝，都還是會讓她非常興奮：「我每次拍攝都很期待，就是我對很陌生或是沒去過的地方、沒看過的人，都抱著一個很好奇的心情想要去認識他們。」

