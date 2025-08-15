蔡依林美成這樣秘訣曝光！這個時間就要睡 驚呆吳青峰蔡健雅

蔡依林主持Podcast 節目《Pleasure Talks》。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年推出新專輯《Pleasure》，由專輯發想的 Podcast 節目《Pleasure Talks》月初正式開播，最新一集節目邀來好友吳青峰以及蔡健雅作客，三人暢聊關於「愉悅」與「情緒」，不僅分享彼此生活中對「情緒」的有趣觀察，更談到在音樂創作與心境轉折上的經歷。

談到對彼此的觀察，蔡健雅很佩服Jolin總能把狀態維持得這麼好，尤其是生活作息，「像是聚會9點就會準時說掰掰，怎麼有人可以10點就睡。」Jolin則笑回，她最近甚至9點半就要睡，工作熬夜到10點多就覺得累到不行，「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午 4、5 點！」

蔡健雅笑說，自己曾是典型的「搖滾作息」，常態性的凌晨 3、4 點才睡，覺得養生「不酷」，直到疫情期間意外在早上8點睜眼看到陽光，笑說應該是「年紀到了」，從此固定8點就會睜眼起床。她還與常熬夜的吳青峰打趣，兩人的作息可以「交接」，一人早睡，一人早起，房間還可以輪流用，笑說：「很省！」

蔡依林訪問好友吳青峰以及蔡健雅。（凌時差提供）

聊到Jolin的新專輯《Pleasure》，蔡健雅回憶，在專輯尚未發行前就搶先聽到作品，也驚訝於她在創作上的進化與大膽選題：「沒想到妳會走入這個領域，華語音樂很少有人將慾望直接放在檯面成為作品，為妳感到驕傲。」

吳青峰則笑說自己沒有搶先聽到成品，刻意等到專輯正式上線才完整聆聽，並形容：「一路『哇』到最後！」還直呼：「聽起來覺得『好 High』！」

吳青峰自稱是「專輯控」，喜歡從第一首聽到最後一首，從中挖掘整張專輯想呈現的概念與巧思，並稱讚《Pleasure》是Jolin再進化的重要作品。Jolin也特別感謝吳青峰在她閉關創作期間，願意為《Seven》填詞，更笑言當吳青峰說「這首歌我喜歡」時，是給她的最高榮耀。

