「福原愛前夫」江宏傑曬新照 日媒大讚：變帥了

江宏傑（右）和福原愛結婚時，曾被各界喻為桌球球壇金童玉女。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲的福原愛和江宏傑原為桌球界的金童玉女，但兩人最後非但以離婚收場，還對簿公堂，鬧上國際。兩人離婚4年，近日日媒發現江宏傑更新社群照片，展現出蛻變後的魅力，讓許多日本網友高呼：「桌球王子」、「變得更帥了」。

江宏傑參加屏東巧克力活動，曬出照片，讓日本網友驚艷。（翻攝自IG）

近日江宏傑更新社群媒體，曬出新照，並大喊「我真的太幸福啦」。江宏傑說，之前因為節目的關係，讓他認識了屏東的可可，近期他受邀參加「2025屏東巧克力」開幕活動，重新回到熟悉的屏東，也對屏東的可可、巧克力有進一步的認識。

日本網友大讚江宏傑不但變帥，而且更有專業模特兒風範。（翻攝自IG）

日本網友看到江宏傑在照片中，穿著時尚白色西裝外套搭配領巾，看起來更像是專業模特兒，紛紛驚呼江宏傑跟運動員時期完全不同，像是換了個人，而且更帥氣、更時尚。日本網友紛紛讚美「帥爸爸」、「桌球王子和巧克力都好甜」、「為什麼這麼帥」？

江宏傑宇福原愛於2016年登記結婚，隔年在東京迪士尼樂園舉行婚禮，沒想到生了女兒和兒子之後，兩人卻因為離婚撕破臉。2023年7月江宏傑在日本召開記者會，要求福原愛履行法院判決；2024年3月兩人達成和解。

日本網友對於福原愛評價不佳。（翻攝自微博）

近期福原愛也更新了微博照片，不過，日本網友卻對福原愛嗤之以鼻，更故意問：「那是誰啊？」、「她看起來真的差很多」，負面評價增加不少。

