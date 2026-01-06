自由電子報
娛樂 最新消息

張惠妹當總導演台東跨年被讚爆 「MVP主持人」A-Lin續攤慶功畫面外流網驚呼：體力太好

張惠妹（右）和A-Lin聯手讓台東跨年做出口碑。（聲動娛樂提供）張惠妹（右）和A-Lin聯手讓台東跨年做出口碑。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕跨年結束快一週，但天后「阿妹」張惠妹親自擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，後續迴響仍大，網友讚不絕口，也封和阿妹一搭一唱的金曲歌后A-Lin是「MVP主持人」。今（6日）阿妹帥氣調酒師男友Sam分享一段影片，看到A-Lin在慶功宴上當起「舞蹈老師」繼續跳舞，網友驚呼：「體力也太好了吧！」

阿妹男友的酒吧裡，掛著她的抽象肖像畫。（翻攝自IG）阿妹男友的酒吧裡，掛著她的抽象肖像畫。（翻攝自IG）

阿妹男友Sam到台東開設新的酒吧「希拉海」，裡面掛著阿妹肖像為主的抽象畫，他不藏私示愛：「好美喔！」而前幾天在台東跨年晚會結束後，包括A-Lin、戴愛玲等繼續到Sam的店裡慶功，氣氛太嗨，A-Lin帶著大家跳舞，Sam幽默說：「舞蹈老師的部分！」A-Lin事後也趣味回應：「同學們接下來，成果發表會囉！」

A-Lin到阿妹男友的店裡慶功，開心跳舞。（翻攝自IG）A-Lin到阿妹男友的店裡慶功，開心跳舞。（翻攝自IG）

網友則轉發Sam分享的影片，並好奇在社群討論，直呼A-Lin和戴愛玲的體力也太好了，並好奇發問，當天慶功宴她們到底喝到幾點？Sam則開玩笑回應：「她們真的有唱跨年嗎？」意思是，這些歌手在慶功宴上仍活力十足，根本看不出已經在跨年晚會上唱了好幾小時。

A-Lin當起「舞蹈老師」，笑說之後要看成果發表會。（翻攝自IG）A-Lin當起「舞蹈老師」，笑說之後要看成果發表會。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

header
body

