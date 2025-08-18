晴時多雲

娛樂 最新消息

公益網紅賓賓哥開戰！怒告圤智雨誣告「求償千萬」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕「公益網紅」賓賓哥（江建樺）近日風波不斷，他15日在TikTok開啟直播，期間驚傳有自稱「社會人士」的男子以擴音方式介入直播，對網紅推手「圤智雨」進行恐嚇威脅。而圤智雨昨也發出不自殺聲明，並前往警局報案。對此，賓賓哥今再度針對此事回應。

圤智雨在風波後發布「不自殺聲明」，強調自己遭恐嚇，並已前往警局報案。（翻攝自臉書）圤智雨在風波後發布「不自殺聲明」，強調自己遭恐嚇，並已前往警局報案。（翻攝自臉書）

據了解該名「社會人士」自稱是賓賓哥與另一位公益網紅「AJ哥」的乾爹，並直言自己火爆，不希望事情成為社會事件，外界懷疑其身分可能與台中在地人士「嘉哥」相關。

事件延燒後，圤智雨隨即發布不自殺聲明，強調自己因揭露賓賓哥不公不義之事而遭恐嚇，並向警方報案。他在影片中激動喊話：「難道台灣已經不是法治社會了嗎？」

然而，賓賓哥隨後反擊，強調外界傳言劃錯重點。他公開AJ哥父母對話紀錄，澄清並無所謂「父母被恐嚇」，而是因粉絲過度介入造成困擾。AJ媽媽更直言：「講恐嚇，未免太誇張！」甚至表示若乾爹放棄AJ哥，社會就亂掉，顯示實情與外界揣測大不相同。

賓賓哥點名「利益聯盟」並宣布提告，強調要守護社會正能量。（泰霸團隊提供）賓賓哥點名「利益聯盟」並宣布提告，強調要守護社會正能量。（泰霸團隊提供）

賓賓哥進一步指出，圤智雨與AJ哥因巨大利益結盟，甚至形同「被迫合作」，才會持續爆料攻擊。他直言這是一場被操縱的風波，也點名部分人士刻意製造輿論壓力。

對此，泰霸集團表態，將對圤智雨提起誣告訴訟，並求償名譽損失1000萬元。賓賓哥則沉重表示：「社會有光明面，也有陰暗面，但我們不能被動搖。」他感謝粉絲支持，並強調會持續守護社會正能量。

點圖放大header
點圖放大body

