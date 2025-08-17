葛斯齊槓上夏克立 曝裸身照再秀對話

夏克立傳給外遇對象的裸身照曝光。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕53歲加拿大及男星夏克立與黃嘉千離婚官司去年正式落幕，但狗仔葛斯齊出面踢爆夏克立早就「婚內出軌」。葛斯齊先前透過直播爆料自己握有夏克立出軌證據，他表示夏克立在2020年與A女搭上線，2021年8月還傳了裸身照給對方，2024年夏克立封鎖A女，更推卸責任給經紀人。

葛斯齊在直播中秀出夏克立傳給外遇對象的裸身照。（翻攝自YouTube）

昨（16）日葛斯齊則發文點名夏克立，並在社群網站公開他與女方對話截圖。葛斯齊在直播時說，夏克立2020年與A女搭上線，隔年就發展成不倫戀，葛斯齊拿出一張照片稱是夏克立傳給A女的裸身照，時間點為2021年8月22日。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，葛斯齊加碼爆料，夏克立之後又搭上一名P女，兩人還發生性關係。P女更指夏克立射後不理，導致自己懷孕，不滿的P女大鬧夏克立委任律師事務所。

葛斯齊表示自己曾給夏克立時間自己出來說明，但他卻毫無表示。（翻攝自臉書）

葛斯齊說自己分別和P女、夏克立得到兩種不同說法：夏克立強調是P女霸王硬上弓；P女則表示是夏克立向她示愛，更進一步說想發生性關係。雖然雙方各說各話，但葛斯齊聲稱自己手頭上握有P女與夏克立對峙錄音檔。

葛斯齊在社群網站公開夏克立傳給P女的對話截圖。（翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法