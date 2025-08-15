晴時多雲

娛樂 最新消息

TikTok網紅賓賓哥痛斥圤智雨骯髒 證據在手告定了

在TikTok上以做公益、跑個案出名的公益型網紅「賓賓哥」江建樺。（翻攝自臉書）在TikTok上以做公益、跑個案出名的公益型網紅「賓賓哥」江建樺。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在TikTok上以做公益、跑個案出名的公益型網紅「AJ哥」曹暐國、「賓賓哥」江建樺今（15）日瘋狂發片，賓賓哥今晚原宣布將於18：30直播，但因電話太多、講太久延遲40分鐘至19：10左右才開始。直播中賓賓哥指出「網紅推手」圤智雨在節目中公開他公司內部錄音，又挑撥他和AJ哥，把小事放大，表示將向圤智雨提告。

「AJ哥」曹暐國今晚在關聖帝君面前表示，自己跟賓賓哥沒有怨恨。（翻攝自臉書）「AJ哥」曹暐國今晚在關聖帝君面前表示，自己跟賓賓哥沒有怨恨。（翻攝自臉書）

原本賓賓哥和AJ哥已經溝通過，兩人也決定放下一切。沒想到今日中午兩人通電話時，AJ哥接到一通來電，雖然告訴賓賓哥致電者是誰，但不願透露內容。之後更直衝關聖帝君廟，表示自己和賓賓哥都是做公益的人，他並不恨賓賓哥，但希望各做各的。

賓賓哥在直播中提到，「恐嚇與騷擾這兩個字眼，是不一樣的意思，我在此重申，每一件事情的來龍去脈，包含網路上的評論，我沒有做出一件很奇怪的事」。先前AJ哥曾提到自己介紹了一位乾爹給賓賓哥認識，今晚賓賓哥直播時乾爹也打電話至現場，並願意開擴音公放，乾爹表示，AJ哥跟賓賓哥都是他的孩子，他覺得有事情關起門來說就好，無須在網路上公開。乾爹補充：這兩個孩子（賓賓哥及AJ哥）都有改變，大家都能看到。

賓賓哥今天直播時，認為圤智雨把一件小事不斷放大。（翻攝自臉書）賓賓哥今天直播時，認為圤智雨把一件小事不斷放大。（翻攝自臉書）

賓賓哥也強調，一件很小的事情被「不知名導演」放大，他認為看得懂的人就懂，更透過鏡頭問圤智雨「噗攏共先生，我請問一下，你是對事還是對人？」更好奇圤智雨究竟抱持怎樣的心態。

賓賓哥對圤智雨喊話：「不要再騙了，一件小事能這樣放大，我也滿佩服你這個A片導演，你的做法非常骯髒」。

