（專訪）于冠華大讚前妻方文琳很正面 漂亮女兒想進演藝圈他先說醜話

于冠華專訪（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕于冠華熱愛唱歌，在烏來經營餐廳已16年，非常滿意有自己的小舞台，有機會就在店裡彈吉他唱歌，至今還會每天練吉他，11月22日他將登上大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，用歌聲向已故歌手薛岳還有韓賢光致敬。

自認彈唱是從小喜歡的事情，于冠華說：「我17歲就進民歌西餐廳，現在快57歲了，還在彈唱，不彈（吉他）久了就不會彈了。」他常被粉絲誇讚保養得很好，于冠華說：「我重視健康，追求財富不是我首要目標，我清心寡慾，需要、想要的不多，自然放在健康、運動這方面。」他喜歡爬山、慢跑、游泳、打羽球和高爾夫球，特別偏愛戶外運動。

前陣子于冠華前妻方文琳驚喜現身江蕙演唱會上，也提到兩人之間還是保持很好的家人關係，于冠華則大讚方文琳很正面，並談到：「世上沒有永遠的仇恨，曾有的是非、誤會都會過去，大家仍是理性成熟的人，加上我們有共同的女兒，最大的信念就是親情，一輩子不會變。」他還談到：「在我有生之年，只要有能力能幫她，我都樂意。」

于冠華和方文琳有兩個漂亮女兒，他提到大女兒于齊優在健檢公司上班，「她主動要求媽媽去做健檢，及時發現（食道癌零期），解決問題不拖延。」另外大女兒還考了霧唇執照，幫他霧唇，可惜自己太怕痛，只完成兩成左右。于冠華還談到，小女兒于齊薇仍在等待好的演藝工作機會，儘管外界對星二代有較多關注，但于冠華已先嚴厲「警告」過女兒：「星二代有時加不了分，還會扣分，尤其妳媽媽是金鐘獎視后，一定會和專業的母親做比較，會被批評，也會有可能無地自容。」他把醜話先說在前面，也是希望女兒若要進演藝圈，一定要先做好心理準備。

對於唱民歌，于冠華充滿自信，自認有高達八成的曲目他都會唱，「我以前參加《五燈獎》，我唱《廟會》、《阿美阿美》。」另外他也愛唱西洋歌曲，在餐廳駐唱時則最常唱齊秦還有王傑的歌曲，不管民歌或是流行歌曲他都喜歡。「民歌大團圓」大巨蛋演唱會，購票可洽拓元售票系統。

