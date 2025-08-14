家長無視《鬼滅之刃》輔12硬闖！影城怒轟：別來教壞小孩

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台被劃分為輔12級。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映，輔12級代表12歲以下小朋友不得觀看，就連家長陪同也不行，結果現在衍生出許多亂象。一間電影院就在Threads上發文呼籲，電影院不是家長教壞小孩的地方。網友也大讚：「就該這樣硬起來！」

喜樂時代影城桃園A19店發文，稱有家長帶著明顯不到12歲的小孩要看《鬼滅之刃》，請家長出示證件，結果家長一臉「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」的表情，但影城也有權不讓未滿12歲的觀眾進場。

「網路先訂票的，還偷渡小孩進去？別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」影城表示，員工只是照規定辦事，「沒有義務被你兇、被你罵，更不該因為你不懂法規就受氣。想看？等你滿12歲再來。不配合規則，就別怪我們請你離場。這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。」

影城強調，並不是要刁難，而是希望大家守住該有的規則，因為電影的美好，需要大家一起守護。不過影城澄清，並不是所有家長都不配合，還是有很多理性家長沒注意到有12歲限制，第一時間不吵不鬧，「所以真的不是要一竿子打翻一條船喔！」

