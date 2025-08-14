大牙離婚！情斷小7歲老公阿廖師 520甜蜜放閃照成最後合影

大牙（左）5月20日才放閃阿廖師，未料今天卻坦言雙方離婚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈今（14日）坦言與小7歲老公「阿廖師」離婚結束5年婚姻，她2020年5月20日與阿廖師穿羽球情侶裝登記結婚，當時打破「不婚不生」宣言走進婚姻，今年520更發文慶祝木婚，她抱著愛犬依偎在老公身旁露出燦爛笑容，如今不到3個月便親口坦言「愛情已逝」，轉為朋友與家人關係和平分手。

大牙與阿廖師結婚以來互動甜蜜，時常在社群曬恩愛照，婚姻初期感情緊密，兩人甚至連服裝都會搭配成情侶款。今年5月20日，大牙在社群上傳合照向老公告白「結婚五週年快樂喔」，畫面中夫妻與毛孩依偎，散發溫馨氛圍，沒想到這張照片如今成為最後的放閃合影。

對於離婚原因，大牙強調沒有爭吵、沒有第三者，雙方只是發現彼此更適合當朋友與家人，並已於7月24日完成離婚手續。她感謝對方過去的美好與扶持，也希望外界理性看待，不要過度消耗社會資源，將目光放在更重要的事物上。

