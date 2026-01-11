【1/12～1/18生肖運勢】財星入命＆喜星加持！時來運轉就衝這一週

本週有3個生肖喜逢「財星入命」，另有3個生肖則遇「喜星加持，楆要「時來運轉」就衝這一波。

〔娛樂頻道／綜合報導〕當運氣變好時，正是抓住機會成功的重要時刻！命理界「阿湯哥」湯鎮瑋老師解析本週12生肖運勢，指出有3個生肖適逢財星入命，另3個生肖則遇喜星加持，適合以積極主動的態度，進行策略性布局，專注於最有價值的目標，便能在最後關頭取得突破性成就。

◆錢財最旺：馬

◆事業最強：羊

◆桃花最紅：龍

【虎．馬．狗】財星入命 投資良機

．好運指數：★★★★★

虎、馬、狗這三個生肖是本週的強運王，因遇「財星入命」，所以在工作和錢財兩方面運勢都非常旺，工作上帶動正財，雙向拉抬，帶來利多。

請繼續往下閱讀...

建議這禮拜可以去留意一下投資標的，並在理財布局上多花點心思，另外也適合從事不動產買賣之類的規劃。要提醒的是，除了把握進財機會，回頭也別忘了要多多佈施，種善因結善果，會帶來更多福報。

【豬．兔．羊】能力出色 旗開得勝

．好運指數：★★★★

生肖屬豬、屬兔、屬羊的朋友，本週你在工作上的才華，表現極佳，能力既出色又出眾，執行計劃往往旗開得勝，在長官和下屬眼中是個榜樣及標竿。

若想和長官爭取加薪或升官，或想推出全新的企劃，本週是個很好的時間點。不妨趁運勢來時，多用點心力去打拚，你會發現機會處處可見，工作項目推動起來也比常往來得順暢。

【猴．鼠．龍】喜星加持 桃花接連

．好運指數：★★★

屬猴、屬鼠、屬龍這 3個生肖，本週遇喜星加持，人緣桃花接二連三無法檔，建議可將這個桃花運勢套用在工作上，因為在命理上桃花指涉的不單是戀情，它也能帶來好人緣與事業助力。建議本週不妨多跟客戶互動，有助推動工作順利，增加業績，讓你人脈通錢脈。

本週若擔心偶遇小人，只想吸引貴人靠近，人際關係轉好，建議可去改變一下造型，像是換個髮型、修個眉毛、甚至做個臉，讓自己起來容光煥發，元神光采，乘勝追擊農曆年前的貴人運。

【蛇．雞．牛】運勢動盪 莫起貪念

．好運指數：★

生肖屬蛇屬雞還有屬牛的朋友呢，本週好運指數只有一顆星，運勢表現會顯得比較動盪不安，要特別注意，千萬試圖別投機取巧或想投機取財。我們有時候會覺得只差一點點就快要達到成功的目的了，因心繫前方目標，以致忘了要奉公守法或是遵循SOP流程去走。

謹記，一旦起心動念想「貪圖捷徑」，會特別容易出問題，影響層面可能是財務上的出包，或是在工作表現上失去升遷機會。所以這一週務必時時叮嚀自己，凡事小心謹慎，切莫貪快。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法