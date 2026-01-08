76歲還在第一線！《黑白大廚2》侯德竹一句話征服整個廚房

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》在眾多強勁的參賽者中，高齡76歲的「白湯匙」主廚侯德竹仍活躍於料理第一線，他在節目後期受到觀眾注意，靠的不只是「中華料理大師」的頭銜，早在1992年就負責中韓建交後的VIP國宴，在餐飲界是傳奇般的存在。

《黑白大廚2》侯德竹。（翻攝自Netflix IG）

侯德竹的履歷，對料理圈來說幾乎是「國寶級」：他在負責中韓國宴料理後，登上新羅飯店料理總監，成為史上第一位「從廚房走進高層管理」的主廚，就連他的弟子千尚鉉，也以白湯匙之姿站上同一個舞台。

請繼續往下閱讀...

真正讓侯德竹「開始發光」的時刻，不是精采料理，而是在白湯匙團隊賽中，負責醬汁的林盛根拿起侯德竹的中式菜刀。

在廚房文化裡，刀具幾乎等同主廚的分身，尤其是向資深前輩借刀，更像一種禁忌。

《黑白大廚2》侯德竹。（翻攝自Netflix IG）

鏡頭一轉，侯德竹只是淡淡說了一句：「用得好就好。」沒有提醒、沒有指導，主動放下權威，令韓媒也刮目相看。最後團隊勝出，侯德竹全程擔任輔助，沒有搶走任何功勞。

韓媒分析侯德竹將舞台讓給別人，把「信任」當成最直接的領導方式，還有觀眾形容得一針見血：「他不是沒有權威，是不需要證明自己有。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法