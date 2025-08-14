峮峮颱風天缺席錄影遭酸「辭職別做了」 經紀人回擊曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神峮峮除了在應援表現亮眼外，她也在節目上有亮眼表現，近期峮峮所主持的節目《飢餓遊戲》到澎湖出外景，不過峮峮要搭的班機因受颱風影響無法順利匯合，卻遭酸民罵她「辭職不要做了啦」、「退出主持群」等，對此，峮峮經紀人也做出回應。

峮峮擁有高人氣。（翻攝自IG）

峮峮因為工作安排關係晚了一天搭機，卻因為遇上颱風無法順利前往，這才缺席外景拍攝，峮峮經紀人也表示，飢餓遊戲製作人有同步告知及調整節目安排，然而每次錄影照片或節目播出，只要沒有峮峮身影，都會在留言處出現不理性言論，「身為中信啦啦隊一員的峮峮，因今年球團整體進化，各個排練強度提升，加上工作上的排程、節目的錄製和五人的班表配合等，已跟製作單位多次提出協調方式，主要是不想影響團體運作，主謀（製作人）和三帥哥哥、花花表示可互相協調」。

請繼續往下閱讀...

經紀人進一步表示，今年有與製作人溝通可結合中信啦啦隊一起交替錄影，增添節目豐富性，但粉絲因太熱愛節目而呈現謾罵性言論，真的是節目團隊和峮峮不樂見的狀況，「近期會盡快再次與製作團隊溝通，希望大家都能以愉悅心情觀賞節目。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法