晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

當空姐4年「拚到甲狀腺腫瘤」 林予晞轉當演員認：趕鴨子上架

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞上張景嵐、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，談到她雖外貌吸睛，卻自認從小就有不甘願的性格，面對大家給予漂亮、可愛、甚至像洋娃娃的讚美，她選擇要改變造型，竟然選擇用近距離觀看電視的方式，導致雙眼近視就可以戴起眼鏡讓自己轉變另一種容貌風格。

林予晞（中）上張景嵐（右）、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）林予晞（中）上張景嵐（右）、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

林予晞轉換過不同工作，其中她曾當過國泰航空的空服員，這工作經驗讓她體悟：「班表很容易變動，我是不太能朝九晚五那種人，會覺得預測得到人生跟日子，我會不曉得怎麼發揮我自己，我不是不願意做，當我進去那個地方我發揮不了我擅長的事情，我能夠在突發狀況的時候展現我的穩定。適得其所的身分轉換。」飛機上她服務真切的態度卻累垮自己，到第四年竟發現有了甲狀腺腫瘤，才發現這樣的生活跟壓力導致她沒有辦法自己消化。

至於成為演員的契機，林予晞形容是「趕鴨子上架」。當時她在電視台上班，臨時有場戲需要一個同事角色，就這樣臨時地上陣演出：「不能讓大家添麻煩。我只能給出我的全部，成就感來自被人肯定，我也不知道自己會演戲。」

林予晞拍戲時刻意不察覺自己委屈、不能去感受到自己脆弱，透露原因：「不能察覺到，一旦察覺到會原地碎掉，我怕我沒辦法完成那個任務，所以我一定要無論如何，裡面是空的，外面也要讓大家看起來是一個拚好的樣子。」

在戲劇裡透過不同角色帶給社會影響力，林予晞表示：「拍完《我們與惡的距離》感受到演員的使命呼喚，跟我想奉獻的心是能夠連結在一起。對我而言，演員是一個服務、一個奉獻，我總是要去聆聽這個世界想要什麼，有沒有需要我出現。有人問我想演到什麼時候，答案是演到大家不需要我的時候，有需要我就會出來，沒有需要我也不會覺得一定要在那邊。」

談到如何療癒自己，林予晞分享：「不要責怪自己是第一步，同時去找各式資料幫助自己。我沒有太多親密朋友，很怕給人添麻煩，很多時候跟人友好到某個地方我會打住，因為我一旦進入那種緊密的連結，我其實就看得到那個關係的結束。」

她更近一步解析：「因為我其實不太相信，有誰能夠接住像燙手山芋的自己，我情感需求非常強烈，我不像我想像中那個知性、水瓶座的自己，很強烈想要拯救一個人，透過這個狀態我可以看見我自己，飛機上用商務艙的服務方式，來服務經濟艙200多個人，把自己逼到長腫瘤。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中