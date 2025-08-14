當空姐4年「拚到甲狀腺腫瘤」 林予晞轉當演員認：趕鴨子上架

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞上張景嵐、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，談到她雖外貌吸睛，卻自認從小就有不甘願的性格，面對大家給予漂亮、可愛、甚至像洋娃娃的讚美，她選擇要改變造型，竟然選擇用近距離觀看電視的方式，導致雙眼近視就可以戴起眼鏡讓自己轉變另一種容貌風格。

林予晞轉換過不同工作，其中她曾當過國泰航空的空服員，這工作經驗讓她體悟：「班表很容易變動，我是不太能朝九晚五那種人，會覺得預測得到人生跟日子，我會不曉得怎麼發揮我自己，我不是不願意做，當我進去那個地方我發揮不了我擅長的事情，我能夠在突發狀況的時候展現我的穩定。適得其所的身分轉換。」飛機上她服務真切的態度卻累垮自己，到第四年竟發現有了甲狀腺腫瘤，才發現這樣的生活跟壓力導致她沒有辦法自己消化。

至於成為演員的契機，林予晞形容是「趕鴨子上架」。當時她在電視台上班，臨時有場戲需要一個同事角色，就這樣臨時地上陣演出：「不能讓大家添麻煩。我只能給出我的全部，成就感來自被人肯定，我也不知道自己會演戲。」

林予晞拍戲時刻意不察覺自己委屈、不能去感受到自己脆弱，透露原因：「不能察覺到，一旦察覺到會原地碎掉，我怕我沒辦法完成那個任務，所以我一定要無論如何，裡面是空的，外面也要讓大家看起來是一個拚好的樣子。」

在戲劇裡透過不同角色帶給社會影響力，林予晞表示：「拍完《我們與惡的距離》感受到演員的使命呼喚，跟我想奉獻的心是能夠連結在一起。對我而言，演員是一個服務、一個奉獻，我總是要去聆聽這個世界想要什麼，有沒有需要我出現。有人問我想演到什麼時候，答案是演到大家不需要我的時候，有需要我就會出來，沒有需要我也不會覺得一定要在那邊。」

談到如何療癒自己，林予晞分享：「不要責怪自己是第一步，同時去找各式資料幫助自己。我沒有太多親密朋友，很怕給人添麻煩，很多時候跟人友好到某個地方我會打住，因為我一旦進入那種緊密的連結，我其實就看得到那個關係的結束。」

她更近一步解析：「因為我其實不太相信，有誰能夠接住像燙手山芋的自己，我情感需求非常強烈，我不像我想像中那個知性、水瓶座的自己，很強烈想要拯救一個人，透過這個狀態我可以看見我自己，飛機上用商務艙的服務方式，來服務經濟艙200多個人，把自己逼到長腫瘤。」

