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娛樂 最新消息

55歲車內斷魂！宋英奎《鐵拳教育》曝最後身影...掀韓網追思潮

〔記者鍾志均／台北報導〕韓劇《鐵拳教育》持續席捲Netflix全球排行榜，除了劇情掀熱議，劇中一位熟悉身影的出現，讓韓劇迷鼻酸不已。去年8月離世的實力派演員宋英奎（송영규）透過遺作《鐵拳教育》再次與觀眾見面，短短幾場戲留下強烈震撼。

宋英奎在遺作《鐵拳教育》飾演國會議員劉光弼，精湛演出掀討論。（Netflix提供，合成圖）宋英奎在遺作《鐵拳教育》飾演國會議員劉光弼，精湛演出掀討論。（Netflix提供，合成圖）

宋英奎在劇中飾演國會議員劉光弼，表面上是風光無限的政治明星，私下卻試圖利用權勢包庇霸凌同學、甚至逼死人命的兒子。當教權保護局介入調查後，這位權勢滔天的父親露出真面目，最終和兒子迎來法律制裁，上演善惡有報的結局。

不少觀眾表示，宋英奎一出場就充滿壓迫感，把政客的虛偽、自私與權力慾詮釋得相當真實。即使戲分有限，依舊牢牢抓住觀眾目光。有網友感嘆：「看到名字出現就鼻酸了」、「還是那個熟悉的宋英奎」、「真的可惜了這麼好的演員」。

事實上，宋英奎去年8月突然離世，被發現在車內身亡，享年55歲。消息曝光後震驚南韓演藝圈，當時他仍有多部作品正在進行中，包括《退貨兒童》、《TRY：我們成為奇蹟》等戲劇。如今《鐵拳教育》正式上線，成為他留給觀眾最後的影像作品。

宋英奎自《未生》、《請回答1988》、《上流戰爭3》到《毒梟聖徒》，多年來總能用扎實演技撐起每一個配角。隨著他的遺作《鐵拳教育》播出後，讓這部原本就充滿討論度的作品，多了一分令人感傷的餘韻。

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