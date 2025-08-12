日本版蔡阿嘎？ 搞笑藝人遭前員工詐騙8百萬日圓

日本搞笑藝人「中山筋肉君」遭前員工詐騙800萬日圓。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑藝人「中山筋肉君」因在日本競技節目《極限體能王》，以一身強壯肌肉闖關無數，在許多台灣觀眾心中留下深刻印象。今（12）日中山筋肉君官方網站發布聲明，指前員工利用職務之便挪用公司8百萬日圓（約新台幣162萬元），與台灣YouTuber蔡阿嘎和前員工蘿拉財務糾紛有幾分相似。

中山筋肉君對於前員工挪用公款表示「深感震撼」。（翻攝自X）

中山筋肉君對於前員工挪用公款表示「深感震撼」，官網亦發出聲明：根據部分媒體報導，挪用公款前員工已遭逮捕。本公司於2024年6月已向警方報案並受理。對於警方協助我們非常感謝，關於前員工挪用公款所帶來的困擾及不便，本公司深感抱歉，未來中山筋肉君仍會如以往般努力工作，請大家繼續給予支持。

前員工向中山筋肉君表示自己經營購物網站需要資金全是謊言。（翻攝自X）

日本媒體報導，中山筋肉君公司前員工謊稱自己經營的購物網站需要資金，故向中山筋肉君公司借貸8百萬日圓。原本嫌犯表示自己隨時可以償還，但實際催收時，嫌犯卻避而不見，故中山筋肉君及公司方面隨即報警處理並立案調查。嫌犯在審訊期間始終保持沉默且根據警方資料，嫌犯根本沒有經營購物網站，詐騙所得流向仍在調查中。

