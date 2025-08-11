關曉彤分手鹿晗後 爆瘦7公斤變成紙片人

鹿晗（左）和關曉彤當年高調認愛，近期零互動讓分手傳言甚囂塵上。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國明星情侶檔鹿晗、關曉彤近日傳出分手消息，兩人自2017年高調認愛之後聚少離多，最近更是社群零互動、生日無祝福、同城無合體，外界懷疑兩人戀情已畫下句點。鹿晗最近瘦成紙片人，令粉絲憂心；關曉彤也爆瘦7公斤，可見兩人都不好過。

關曉彤近日出席活動自爆暴瘦7公斤，變成紙片人。（翻攝自微博）

身材一向苗條的關曉彤身高172公分，體重只有45公斤，近日劇組探班花絮流出，關曉彤自爆又瘦了7公斤，體重只剩下38公斤，已經有可能影響身體健康。網友眼看她日漸消瘦，都勸她要好好照顧自己，放下過去、重新出發。

至於鹿晗，今年7月在成都演唱會上，歌唱到一半突然火速摘下戒指，這動作引起熱議。當時鹿晗在台上高唱《超級冠軍》，同時快速將右手的戒指取下，雖然只是個不到3秒的小動作，卻被網友放大檢視。

